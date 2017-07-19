Ambulans ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre Bünyan Devlet Hastanesi'ne hasta nakli sonrasında şehir merkezine dönen 112 ambulansının Sivas-Kayseri karayolu Gömeç mevkiinde 38 GV 383 plakalı minibüs ile çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen kazada 38 GV 383 plakalı minibüs yan yatarken, Suriye uyruklu Abdullah Hadi El Hadi, Muhammed El Hadi, Ahmet El Hürriyet ve kimliksiz bir kişi ile Özlem K.(34), Adem U.(41), Özkan U.(27), Recep A., Hüseyin A.(48) ve Sevinç D.(38) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili olarak incelemenin başlatıldığı bildirildi.