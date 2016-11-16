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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Adana’da ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

16 Kasım 2016 21:51
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, traktör kazasına müdahale ettikten sonra yola çıkan Ali Erbaşlı (48) yönetimindeki 01 CUN 27 plakalı ambulans ile traktör kazasında ölen İsmet Aydın'ın evine giden akrabalarının içinde bulunduğu Fevzi Omay yönetimindeki 01 ET 660 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Fevzi Omay ve yanında bulunan Elif Karaer, Resul Ergin (50), Nuray Ergin (43) ile ambulans sürücüsü Ali Erbaşlı, sağlık personeli Ramazan Duman (39) ve Aysun Yavuz (31), stajyer Alperen Can Sırkıntı (27) ve Cemile Şengültekin (17) yaralandı. Kazanın ardından 7 yaralı çeşitli hastanelere kaldırılırken, Fevzi Omay ve Resul Ergin hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

Umutcan İşledici
 

Etiketler: ambulans, otomobil


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