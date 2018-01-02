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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı| Adıyaman haberleri

Adıyaman’da, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı| Adıyaman haberleri

02 Ocak 2018 15:19

Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Şeker idaresindeki 02 BA 772 plakalı otomobil ile içerisinde hasta bulunan Gökhan Özçelik idaresindeki 02 LF 200 plakalı ambulans, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu 13. Kilometrede bulunan kavşakta çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Yılmaz Şeker ile otomobilde bulunan Hüseyin Şahin yaralandı. Her iki yaralı ile ambulans içerisinde hasta olarak bulunan Kadir Şahan isimli 14 yaşındaki çocuk, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleriyle bölge trafik polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, kaza

 

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