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Ambulans ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Ambulans ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

02 Kasım 2016 18:35

Kaza, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Işıkları mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içinde bir hasta, iki Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve iki doktorun bulunduğu Hamit Ö. yönetimindeki 20 D 6112 plakalı ambulans Zeytinköy Işıklarında, kavşakta yeşil ışık yandığı için sola dönmek isteyen 16 F 6358 plakalı ticari araçla çarpıştı. Kaza nedeniyle ticari araç orta refüje çarparken, Acıpayam ilçesinden Denizli Servergazi Devlet Hastanesine hasta taşıyan ambulans ise savrularak trafik ışıklarına çarptıktan sonra yol kenarındaki kaldırıma çıkarak durabildi. kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle ambulans şoförü Hamit Ö., ATT Galip Çakmakçı, Emre Kaya ile 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda kısa süreliğine trafik sıkışıklığı meydana gelirken, ambulans ve ticari araç olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırıldı. Acıpayam’dan getirilen hastanın durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

Bir görgü tanığı, "Acıpayam tarafından gelen ambulans siren sesi çalarak geliyordu. Araçlar ambulansa yol veriyordu. Kaza anında çok büyük ses geldi, ani bir patlama sesi gibiydi. Her taraf toz duman içerisindeydi" diye konuştu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: ambulans


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