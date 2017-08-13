Ambulans şoförü olan eşini başından vurarak öldürdü

Olay, Bahçeli Mahallesi'ndeki Koçyiğit Apartmanı'nın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ambulans şoförü olan Ferhat A. (32), eşi T.A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile iddiaya göre T.A., evde bulunan tabancayla kocasını başından vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Ferhat A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocasını öldürdüğü iddia edilen T.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Can