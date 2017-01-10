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Ambulans zincirleme kazaya karıştı: 11 yaralı

Şanlıurfa’da iki ayrı noktadaki zincirleme kazalarda 11 kişi yaralandı.

Ambulans zincirleme kazaya karıştı: 11 yaralı

10 Ocak 2017 13:05

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu havalimanı istikametinde meydana geldi. Şanlıurfa’dan Diyarbakır istikametine giden sürücüsü bilinmeyen 33 E 43 63 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönmeye çalışan ve iş makinesi taşıyan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait sürücüsü bilinmeyen 63 E 1881 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yola fırlarken arkadan gelen sürücüsü belirlenemeyen 38 D 0734 plakalı patates yüklü kamyon kazaya karışmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpıp duran kamyona ise onun arkasından gelen yolcu otobüsü çarptı. Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan 63 VA 178 plakalı kamyonet ise orta refüje çıktı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi ile otobüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan yara almadan kurtulan araç sürücüleri arasında tartışma yaşandı. Birbirlerini suçlayan sürücüleri polis ve jandarma ekipleri sakinleştirirken, otobüs şoförünün manevra yaparak tıra çarpmamasının ise büyük bir faciayı önlediği belirtildi.

AMBULANS ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa-Diyarbakır yolu üzerindeki zincirleme kazaya giden ambulans, yoğun sis nedeniyle bir tır ile otomobilin çarpıştığı kazaya karışmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sağlık ekiplerinden yaralanan olmazken otomobildeki 3 kişi olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUZLANMAYA BAĞLI KAZALARDA 15 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan, Şanlıurfa’da sis ve buzlanma nedeniyle de çok sayıda kaza meydana geldi. Şehrin değişik noktalarında meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza geçirenlerin yakınları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan


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