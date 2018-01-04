Ambulansa çarpan traktör ikiye bölündü: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Göksun-Elbistan karayolunun Kanlıkavak Mahallesi kesiminde meydana gelen kazada, Hakan K. idaresindeki 46 NN 112 plakalı ambulans Elbistan Devlet Hastanesi’nden aldığı hastayı Kahramanmaraş’a götürdükten sonra dönüşe geçti. İçinde 2 ATT personelinin de bulunduğu ambulansa, Kanlıkavak Mahallesi girişinde anayola kontrolsüz çıktığı iddia edilen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 F 2331 plakalı traktör çarptı. Traktör, çarpmanın etkisiyle ikiye bölünürken, ambulans ise yol ortasındaki bankete girerek durabildi. Kazada, ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçtiği iddia edilen traktör sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahale, çarptığı ambulanstaki personel tarafından yapıldı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada büyük çaplı maddi hasar oluşan ambulansın sürücüsü Hakan K. ile ATT personelleri ise kazayı büyük şans eseri yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Murat Sürücü