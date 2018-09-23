Ambulansın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri bölümündeki noktada görevli sürücü Hüseyin Sünger yönetimindeki 16 RH 856 plakalı ambulans, Yeniceköy'deki hastayı alarak İnegöl Devlet Hastanesine getirmek için hareket etti. Can kurtarmaya giden ambulans, Mesudiye mahallesinde yapımı devam eden Köprünün üzerindeki ışıklarda karşıya geçmek isteyen 69 yaşındaki Mehmet Özen'e çarptı.

Sürüklenerek ağır yaralanan yaşlı adam kendisine çarpan ambulanstaki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan yaşlı adam aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.