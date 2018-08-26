Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Şişli’de hasta almaya giden ambulans ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü ve ambulansta görevli sağlık personeli yaralandı.

Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

26 Ağustos 2018 20:08

Kaza, saat 19.00 sıralarında Şişli Darülaceze Caddesi ile Aslangazi Caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden ambulansla 01 BJC 75 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüsüyle ambulansta görevli bir sağlık memuru yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

İsmail Bulut 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç