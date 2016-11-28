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Ambulansla kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Başkent’te ambulans ile kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu devrilen ambulansta bulunan 2 kişi yaralandı.

Ambulansla kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

28 Kasım 2016 13:58

Olay, saat 13.00 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Esat Bozkurt Caddesi’nden Aksu Caddesi istikametine giden Volkan Günselin kontrolündeki 06 FV 0910 plakalı kamyonet, Ziya Gökalp Caddesi üzerinden Mahmut Esat Bozkurt Caddesi istikametine dönmek isteyen Ercan Akçay yönetimindeki 06 FN 0481 plakalı ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans, Kolej kavşağında devrilerek yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ambulansın içerisinde bulunan sağlık personeli Zeynep Karatepe ile ambulans şoförü Ercan Akçay'ı çıkardı. Hafif şekilde yaralanan ambulans görevlileri, meslektaşları tarafından çeşitli hastanelere götürüldü.

Kaza dolayısıyla Ziya Gökalp Caddesi'nde trafikte bir süre aksama yaşandı. Polis ekipleri, devrilen ambulans kaldırılana kadar cadde üzerinde başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı.

Uğur Kan Yüksek

Etiketler: ankara, Başkent kaza


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