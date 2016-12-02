Tokat'ta kavşaklara kontrolsüz bir şekilde giren araç sürücülerinin karışmış olduğu trafik kazaları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı. Atatürk Köprüsü kavşağına girerek karşı yöne geçmek isteyen otomobil sürücüsünün yolcu otobüsüne yandan çarpması sonrasında faciadan dönüldü. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen kaza ucuz atlatılırken, otomobil sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Devrilme tehlikesi atlatan yolcu otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

DİMES kavşağında ambulansla öğrenci servisi çarpıştı

Tokat Devlet Hastanesinden aldığı yüksek ateş (hipertermi) hastası bebeği Tokat Havalimanında bekleyen ambulans uçağa götüren Mücahit Erkan Tuna'nın kullandığı ambulans Dimes Kavşağı'nda Abdullah Çakmak idaresindeki okul servisi ile çarpıştı. Kazada içinde öğrenci bulunmayan servis çarpışmanın etkisi ile devrilerek yan yatarken, ön tarafından hasar meydana gelen ambulansta bulunan bebek kazayı yara alamadan atlattı. Olay yerine çağrılan başka bir ambulansla havalimanına gönderilen bebek, ambulans uçakla Ankara Koru Hastanesine sevk edildi. Kazada hafif yaralanan servis ve ambulans sürücüsü ile sağlık görevlileri Tokat Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

Taklalar atan otomobilden yola savrulan şahıs ayağa kalkarak yürüdü

Hıdırlık Köprüsü yakınlarından kent merkezine seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak taklalar attı. 7-8 takla atan otomobilden dışarı savrulan 2 kişiden birisinin bir süre sonra ayağa kalkarak yürümesi kameralara yansıdı.

Motosiklet kazası

TEDAŞ kavşağında ise yeşil ışık yanan sürünün hareket ederek diğer yöne geçmek istediği sırada motosiklet sürücüsünün araca çarpması görüntüleri yer aldı. Görüntülere, motosiklette bulunan iki kişiden birisi yerde baygın şekilde yatarken diğer şahsın arkadaşını yerde bırakarak motosikleti yerden kaldırarak karşı yöne götürmeye çalışması, vatandaşların müdahalesi ve motosikleti tekrar kaza mahalline getirmesi yansıdı.