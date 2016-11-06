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Ambulansla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.


06 Kasım 2016 16:47

Edinilen bilgilere göre, öğlen 13.45 sularında Hendek ilçesi Bayraktepe Mahallesinden düşme vakası geçiren 52 yaşındaki Ömer K. ve beraberinde Hamit K. adlı kişiyi alarak Hendek Devlet Hastanesine hareket eden Özcan D. idaresindeki 54 D 3602 plakalı 112 ambulansı, D-100 Karayolu Şehit Ali Gaffar Okkan kavşağında Ahmet Z.S. idaresindeki 54 KH 868 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çıkarak durabildi.

Kaza sonrası olay yerine kısa sürede gelen 112 acil ekipleri, ambulansta hasta olarak bulunan Ömer K., Hamit K. soyadı öğrenilemeyen 112 hemşiresi Nilay, otomobil sürücüsü Ahmet Zeki S. ile ismi öğrenilemeyen eşi ve M.G. isimli şahıslara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Hendek İlçe Devlet Hastanesine sevk etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, D-100 Karayolunda trafik akışı yaklaşık 1 saat tek yönlü kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların hastaneye intikali sonrası kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. 

Etiketler: ambulans, kaza, sakarya


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