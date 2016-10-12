Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Ambulansta doğum yapan kadının bebeği doktorun vücut ısısıyla hayatta kaldı

Ambulansta doğum yapan kadının bebeği doktorun vücut ısısıyla hayatta kaldı

Erzurum-Karaçoban karayolunda ambulansta doğum yapan kadının bebeği, doktorun vücut ısısıyla hayatta kaldı.

Ambulansta doğum yapan kadının bebeği doktorun vücut ısısıyla hayatta kaldı

12 Ekim 2016 08:15
Ambulansta doğum yapan kadının bebeği doktorun vücut ısısıyla hayatta kaldı - Tıkla İzle

Erzurum il merkezine 183 kilometre uzaklıktaki Karaçoban ilçesinden Nenehatun Kadın Doğum Hastanesine sevk edilen ikiz bebeklere gebe Seher Işık, yolda ambulans içerisinde erken doğum yaptı. Bebeklerden biri dünyaya gelirken diğeri rahimde yan durduğu için doğumu gecikti.

Dünyaya gelen bebeği hayatta tutabilmek için ambulansta görevli Karaçoban Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sefer Başpınar, yoğun çaba sarf etti. Yeni doğan bebeği hipotermiden korumak için kendi göğsüne saklayarak vücut ısısını koruyan Dr. Sefer Başpınar, bu şekilde bebeğin hayatta kalmasını sağladı.
Ambulansın Nenehatun Kadın Doğum Hastanesine ulaşması üzerine anne Seher Işık, ameliyata alınarak sezeryanla ikinci çocuğunu da dünyaya getirdi.

Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Berrin Göktuğ Kadıoğlu, "Karaçoban’dan gelen ilk kez gebelik. Erken doğum sancıları başlıyor hastamızın. 28 haftalık, ilk doğumu annemizin. Sancı eylemi ilerlediği için birinci bebek ambulansta doğuyor. Ambulans doktorumuz başarıyla doğumu yaptırıyor. Tabi bebek çok küçük olduğu için soğukla mücadele etmesi çok önemli vücut ısısının korunması için. Doktorumuz göğsüne alıyor ve onun sıcaklığını koruyarak başarılı bir şekilde hastanemiz aciline getiriyor. Bin 300 gram canlı bebek. Hemen Yeni Doğan Ünitesinde bakıma alındı. İkinci bebek de maalesef yan durduğu için anne doğuramıyor. Onu da çok acilen geldikten sonra sezeryanla doğurttuk. Bin 530 gram. İkisi de şu an Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisinde tedavide. Sağlık durumları iyi." diye konuştu.

"Doktorumuz vücut ısısını koruyarak getirdi"

Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi Doktoru Yaşar Demirelli’de ikiz bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, "Erzurum’a bağlı Karaçoban ilçemizden geliyorlar. İkiz bebeklerimizden biri yolda dünyaya geliyor. Diğeri de hastanemizde sezeryanla doğdu. İkisinin de genel sağlık durumları iyi. Bu bebeklerin transportu çok önemli. Bölgemiz de özellikle soğuk iklim olduğu için bu bebeklerin vücut ısısının korunarak buraya gelmesi hayati önem. Bu durumda hekim arkadaşımız başarısıyla uygun bir şekilde hastanemize bebek geldi. Hipotem dediğimiz vücut sıcaklığı bu bebeklerde özellikle ölüm riskini ciddi anlamda artırıyor. Doktorumuz vücut ısısını koruyarak getirdi. Kendisini kutluyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan ambulansta doğan bebeği hayatta tutabilmek için büyük bir cefakarlık örneği gösteren Karaçoban Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sefer Başpınar, sosyal medyada takdir topladı.
Başpınar’ın meslektaşlarından Uzm. Dr. Hatice Kup, şu paylaşımda bulundu:
"Bu doktor bey Erzurum Karaçoban'da daha yeni pratisyen hekim. 28 haftalık ikiz taşıyan gebenin doğum eylemi ambulansta başlayınca 1. bebeği bin 300 gram olarak başarıyla doğurtmuş ve bebeği hipotermiden korumak için de kendi göğsüne saklayarak Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesine başarıyla ulaşırmıştır. Bebeği teslim aldığımızda 36 derece vücut ısısı ve 96 saturasyonla başarıyla bize teslim etti. Dr. Sefer Bey in cesareti ve merhametini sizinle paylaşmak ve ona buradan teşekkür etmek istedim." 

Ahmet Akbuğa - Doğa Alca 

Etiketler: doğum yapan kadının bebeği, doktorun vücut ısısıyla hayatta kaldı, Dr. Sefer Başpınar, Erzurum, karaçoban


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gezinomi Hergün Tatil Olsa...
Gezinomi: Hergün Tatil Olsa...
www.gezinomi.com
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!