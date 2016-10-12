Erzurum il merkezine 183 kilometre uzaklıktaki Karaçoban ilçesinden Nenehatun Kadın Doğum Hastanesine sevk edilen ikiz bebeklere gebe Seher Işık, yolda ambulans içerisinde erken doğum yaptı. Bebeklerden biri dünyaya gelirken diğeri rahimde yan durduğu için doğumu gecikti.

Dünyaya gelen bebeği hayatta tutabilmek için ambulansta görevli Karaçoban Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sefer Başpınar, yoğun çaba sarf etti. Yeni doğan bebeği hipotermiden korumak için kendi göğsüne saklayarak vücut ısısını koruyan Dr. Sefer Başpınar, bu şekilde bebeğin hayatta kalmasını sağladı.

Ambulansın Nenehatun Kadın Doğum Hastanesine ulaşması üzerine anne Seher Işık, ameliyata alınarak sezeryanla ikinci çocuğunu da dünyaya getirdi.

Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Berrin Göktuğ Kadıoğlu, "Karaçoban’dan gelen ilk kez gebelik. Erken doğum sancıları başlıyor hastamızın. 28 haftalık, ilk doğumu annemizin. Sancı eylemi ilerlediği için birinci bebek ambulansta doğuyor. Ambulans doktorumuz başarıyla doğumu yaptırıyor. Tabi bebek çok küçük olduğu için soğukla mücadele etmesi çok önemli vücut ısısının korunması için. Doktorumuz göğsüne alıyor ve onun sıcaklığını koruyarak başarılı bir şekilde hastanemiz aciline getiriyor. Bin 300 gram canlı bebek. Hemen Yeni Doğan Ünitesinde bakıma alındı. İkinci bebek de maalesef yan durduğu için anne doğuramıyor. Onu da çok acilen geldikten sonra sezeryanla doğurttuk. Bin 530 gram. İkisi de şu an Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisinde tedavide. Sağlık durumları iyi." diye konuştu.

"Doktorumuz vücut ısısını koruyarak getirdi"

Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi Doktoru Yaşar Demirelli’de ikiz bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, "Erzurum’a bağlı Karaçoban ilçemizden geliyorlar. İkiz bebeklerimizden biri yolda dünyaya geliyor. Diğeri de hastanemizde sezeryanla doğdu. İkisinin de genel sağlık durumları iyi. Bu bebeklerin transportu çok önemli. Bölgemiz de özellikle soğuk iklim olduğu için bu bebeklerin vücut ısısının korunarak buraya gelmesi hayati önem. Bu durumda hekim arkadaşımız başarısıyla uygun bir şekilde hastanemize bebek geldi. Hipotem dediğimiz vücut sıcaklığı bu bebeklerde özellikle ölüm riskini ciddi anlamda artırıyor. Doktorumuz vücut ısısını koruyarak getirdi. Kendisini kutluyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan ambulansta doğan bebeği hayatta tutabilmek için büyük bir cefakarlık örneği gösteren Karaçoban Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sefer Başpınar, sosyal medyada takdir topladı.

Başpınar’ın meslektaşlarından Uzm. Dr. Hatice Kup, şu paylaşımda bulundu:

"Bu doktor bey Erzurum Karaçoban'da daha yeni pratisyen hekim. 28 haftalık ikiz taşıyan gebenin doğum eylemi ambulansta başlayınca 1. bebeği bin 300 gram olarak başarıyla doğurtmuş ve bebeği hipotermiden korumak için de kendi göğsüne saklayarak Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesine başarıyla ulaşırmıştır. Bebeği teslim aldığımızda 36 derece vücut ısısı ve 96 saturasyonla başarıyla bize teslim etti. Dr. Sefer Bey in cesareti ve merhametini sizinle paylaşmak ve ona buradan teşekkür etmek istedim."

Ahmet Akbuğa - Doğa Alca