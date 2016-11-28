Edinilen bilgilere göre, Söğütlü ilçesi Kumköprü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, amca çocukları arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine amca çocukları olan Cengiz Ç. ve Hasan Ç. silahla birbirlerine ateş etti. Olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hasan Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, durumunun ağır olduğu öğrenilen Cengiz Ç. ise Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

