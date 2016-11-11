Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Amca çocuklarının kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Amca çocuklarının kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde amca çocuklarının kavgasında kan aktı. Çıkan kavgada bıçakla yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Amca çocuklarının kavgası kanlı bitti: 1 ölü

11 Kasım 2016 23:28

Olay, Cumayeri ilçesi kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı Ozan M. isimli şahıs, üzerinde taşıdığı bıçakla amcasının oğlu Hüseyin M.’yi bıçakladı. Karnından aldığı bıçak darbeleriyle bir anda yere yığılan Hüseyin M.’ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin M., burada doktorların bütün uğraşına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. 

Ali Yıldız

Etiketler: amca çocukları, düzce, kavga


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!