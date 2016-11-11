Olay, Cumayeri ilçesi kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı Ozan M. isimli şahıs, üzerinde taşıdığı bıçakla amcasının oğlu Hüseyin M.’yi bıçakladı. Karnından aldığı bıçak darbeleriyle bir anda yere yığılan Hüseyin M.’ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin M., burada doktorların bütün uğraşına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Ali Yıldız