Kayseri'de Süper Amatör Küme'nin 13. haftasında oynanan Esen Makina Belsinspor -Sağlıkspor karşılaşmasında amca-yeğen karşı karşıya geldi.

Sağlıkspor’un golcü oyuncusu Murat Mağara, Esen Makina Belsinspor’un golcü ve tecrübeli oyuncusu Mikail Mağara’ya karşı rakip olarak oynadı. Esen Makina Belsinspor formasını giyen Mikail Mağara ve Sağlıkspor formasını giyen Murat Mağara kazanmak için birbirlerine karşı mücadele etti. Hem Mikail Mağara hem de Murat Mağara sahaya kaptan olarak çıktı. Maç öncesi amca-yeğen birbirlerine başarılar diledi.

90 dakikanın bitiş düdüğünde sahada kazanan çıkmadı.

