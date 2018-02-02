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Amca yeğen tartışması kanlı bitti |Antalya haberleri

Antalya’nın Alanya ilçesinde alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada amca, yeğeni tarafından silahla vurularak yaralandı.

Amca yeğen tartışması kanlı bitti |Antalya haberleri

02 Şubat 2018 16:59

Olay, saat 15.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen seyir halindeki minibüste bulunan Yunus Ö. amcası Mehmet Ö. (61) ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar aracı durdurarak aşağı indi. O sırada yeğen Yunus Ö. elindeki tabancayı amcası Mehmet Ö.’ye doğrultarak ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşun Mehmet Ö.'nün sağ diz altına isabet etti. Mehmet Ö. acı içinde yere yığılırken, saldırgan yeğen ise olay yerinden hızla uzaklaştı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Ö.’yü ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesine sevk etti. Burada tedavi alınan Mehmet Ö.’nün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan Yunus Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı. 

Erdal Anak
 

Etiketler: amca, antalya, yeğen

 

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