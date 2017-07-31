Olay, akşam saatlerinde Beyköy beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ziya A. ile amcası Baki A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Ziya A., belinden çıkarttığı silahla amcasına kurşun yağdırdı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Baki A., ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ziya A. ise karakola götürüldü. Baki A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Tuncay Türkgülü

