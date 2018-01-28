Amed Sportif Faaliyetler maça çıkmadı

İl Güvenlik Kurulu'nun rakip taraftarın Sivas'a getirilmemesi kararı almasının ardından bugün saat 13.00'te oynanacak olan Sivas Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler mücadelesi oynanamadı. Konuk takım, taraftarlarının olmamasını protesto ederek sahaya çıkmadı.

Şehri terk ettiler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19.hafta maçında Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanması gereken Sivas Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına deplasman ekibi çıkmadı ve şehri terk etti.

Deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşmak için dün Sivas'a gelen Diyarbakır ekibi Amed Sportif Faaliyetler, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kendi taraftarına uygulanan deplasman yasağını iddia ederek maça çıkmama kararı aldı. Kampa girdiği otelde maçı beklemeye başlayan Amed, takım otobüsü boş şekilde stada gönderildi. Taraftar yasağı nedeniyle takım kaldığı otelden ayrılarak yoğun güvenlik önlemleri arasında Sivas'tan ayrıldı.

Maçı bekleyen Sivas Belediyespor ise karşılaşmanın hakemleriyle birlikte mücadelenin başlama saatinde sahaya çıktı. Yeşil-beyazlı ekip, sahaya 'Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız' pankartıyla çıktı. Rakip takımın sahaya çıkmaması nedeniyle de hakemler tekrar soyunma odasına gitti. Sivas Belediyesporlu futbolcular ise sahanın ortasında asker selamı verdi.

Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Karaman, yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:

"Amedspor bu müsabakaya çıkmadı. Gerekçesini bilmiyoruz. Bize resmi olarak bir şey bildirmediler. Biz Sivas Belediyespor olarak sahamızı, takımımızı her şeyimizi hazırladık. Türkiye Futbol Federasyonu'na ve devletin vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda Sivas Belediyespor olarak sahaya çıktık. Her şeyimiz hazırdı. Fakat Amedspor kendi aralarında kaynaklanan bir sebepten dolayı bugün maça çıkmadılar. Gerekçelerini bize resmi olarak bildirmedikleri için ne sebeple maça çıkmadıklarını bilmiyoruz. Bunu en iyisi kendileri ve federasyon bilir. Biz daha sonra federasyonun alacağı kararı bekleyeceğiz."

İHA muhabirinin telefon ile ulaştığı Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nurullah Edemen ise, "Takımın ismini Amedspor olarak değiştireli 2.5 sene oldu. Deplasmanda toplam 60 maça çıktık. Kupa maçları dahil bunların içerisinde Fenerbahçe ve Bursa maçları da var. 60 tane maçın 41 tanesinde deplasmana seyirci götürmeme cezası ile karşı karşıya kaldık. Bu kararı TFF almıyor. Bunun tamamen İçişleri Bakanlığı'na bağlı valilik ve kaymakamlıklar, il güvenlik kurulları alıyor. Bunun için daha öncede protesto eylemleri yapmıştık. Artık bu gerçekten bizim canımızı sıktı. Her takımın deplasman özgürlüğü vardır. Seyircinin takıma gitme özgürlüğü vardır. Bu sebeple ülkede sadece Amedspor'a bu yapılıyorsa bizi rahatsız etti. Bu bağlamda Sivas Belediyespor maçında da seyirci yasağı vardı. Üç gündür konuşup, tartışıyorduk. Bugün kararımızı netleştirdik ve maça çıkmadık" diye konuştu.