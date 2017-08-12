Amed Sportif Faaliyetler’de kamp sona erdi

Birinci etabının Diyarbakır’da, ikinci ve üçüncü etabın ise Kocaeli Kartepe’de gerçekleşen hazırlık kampında yeşil kırmızılı beyazlı ekip, kros, kondisyon, taktik idmanları ve hazırlık maçları yaptı. 11 gün süren üçüncü etap kampında Amed Sportif Faaliyetler, rakip buldukça hazırlık maçları gerçekleştirdi. Yeni transferlerin de forma giydiği hazırlık maçlarında, yeşil kırmızılı beyazlı ekibi, yöneticiler yalnız bırakmadı. Amed Sportif Faaliyetlerin, 11 gün süren 3. etap kampının son antrenmanı teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşti. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Diyarbakır temsilcisi, antrenmanı Yo-Yo test çalışmalarıyla bitirdi. Antrenmanın ardından futbolculara 3 günlük izin verildi. Yeşil kırmızılı beyazlı futbolcular, 3 gün izinin ardından Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıklarına 14 Ağustos Pazartesi günü Şehmus Özer tesislerinde başlayacak