Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, takımda uzun yıllar görev yapan teknik direktör Sertaç Küçükbayrak’ın görevinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, “Takımımızı bir buçuk yıldır çalıştıran teknik direktör Sertaç Küçükbayrak, görevinden affını isteyerek, istifasını yönetim kuruluna sunmuş ve kendisi ile yollar ayrılmıştır. Uzun bir dönem takımımızın teknik patronluğunu yapan ve bu süre içerisinde birçok başarıya takımımızı ulaştıran hocamız Amedspor tarihine adını yazdırmıştır. Amedsporluların gönlünde her zaman yer alacak olan ve bu ailenin bir parçası olan hocamıza takımımıza yaşattığı başarılardan dolayı teşekkür eder ve sportif hayatında başarılar dileriz” denildi.

