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Amed Sportif Faaliyetler’e kötü haber

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar nedeniyle Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler’in taraftarları, İstanbulspor ile deplasmanda yapılacak maça alınmayacak.


03 Şubat 2017 16:06

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu bu karar gerekçe olarak sosyal medya üzerinden oluşan gerginliği gösterilirken, bu karar tartışmalara neden oldu. Karara tepki gösteren taraftarlar, bu ilkel uygulamalara son verilmesi gerektiğini ifade etti. Taraftarlar, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Para cezası geldi
Öte yandan PFDK, Nazilli Belediyespor maçındaki olaylardan dolayı Amed Sportif Faaliyetler’e 10 bin TL para cezası verdi. Kurul, Nazilli Belediyespor’la oynadığı maçta taraftarların neden olduğu saha olayları için Amed Sportif Faaliyetler’i 10 bin TL para cezası ile cezalandırdı. Kale arkası tribünlerinden sahaya atılan yabancı maddeler için verilen bu ceza ilk kez haklı bulunurken, buna neden olan taraftarlara her kesimden tepki geldi. 

Etiketler: Amed Sportif Faaliyetler


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