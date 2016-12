Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in geliştirdiği atakta, Mehmet Sıdık İstemi soldan vurdu top üstten auta çıktı.

9. dakikada Miroslav Stoch’un sağdan ortasında Savaş Polat gelişine kafayla vurdu, top üst direğe çarptı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

17. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahasının dışından sert şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.

32. dakikada gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında Ercan Çapar, soldan ceza sahasına ortaladı. Yusuf Yağmur’un kafa vuruşunu kaleci Fabiano, tek hamlede kontrol etti.

35. dakikada Ercan Çapar’ın ara pasında Mehmet Sıddık istemi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mehmet'in vuruşunda kaleci Fabiano topu kornere çeldi.

36. dakikada Ercan Çapar, ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Fabiano topu son anda kornere tokatladı.

45. dakikada Kamil İçer'in Salih Uçan’a yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Fernandao, topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 0-1

Stat: Seyrantepe Spor Tesisleri

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Uygar Bebek xx

Amed Sportif Faaliyetler: Kazım Sarı xx, Kamil İçer xx, Ercan Çapar xx, Ercüment Balıkçı xx, Şehmus Özer x, Yusuf Yağmur x, Şevket Güngör xx, Abdullah Çetin x, Oğuz Çetinkaya x, Mehmet Sıddık İstemi x, Mansur Çalar x

Yedekler: Levent, Koray, Erhan, Hakan, Tekin, Ahmet, Emre

Teknik Direktör: Recep Bayık

Fenerbahçe: Fabiano xx, Ozan Tufan xx, Fernandao xx, Abdurrahman Canlı xx, Savaş Polat xx, Ramazan Civelek xx, Roman Neustaedter xx, Salih Uçan xx, Yiğithan Güveli xx, Aatıf Chahechouhe xx, Miroslav Stoch x

Yedekler: Ertuğrul, Samed, Erdi Can, Emenike

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Gol: Fernandao (dk. 45 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Abdullah Çetin, Şehmus Özer (Amed Sportif Faaliyetler), Savaş Polat (Fenerbahçe)

Fenerbahçe'de kupa hazırlıkları tamam

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda Antalyaspor maçının on birinde başlayan oyuncular, salonda kuvvet ve dayanıklılığa yönelik uyguladıkları özel bir programla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise üst sahada yaptıkları antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonları ve hücum organizasyonlarıyla devam eden antrenman şut çalışmasıyla noktalandı. Bu antrenmanla kupa maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe yarın sabah saatlerinde günübirlik Diyarbakır’a gidecek ve saat 14.15’te başlayacak maçın tamamlanmasının ardından İstanbul’a dönecek.

Şeyhmus Özer: “Elimizden geleni yapacağız”

Kaptan Şeyhmus Özer ise, yarın önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getirerek, “Öncelikli hedefimiz ligdir. Her maç bizim için önemlidir. Fenerbahçe ile zor bir maç olacaktır. Takım olarak her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Tabi ki Fenerbahçe’nin olması bizleri daha çok motive ediyor. Sahaya çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız. Futbolda sporcu her hava şartına alışmalıdır. Hava şartı bizimle Fenerbahçe için aynı olacaktır. Biz yarın önemli bir maça çıkacağız. İşimize bakacağız” diye konuştu.

Amed Sportif Faaliyetlerde kongre kararı

Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler’de yönetim olağanüstü kongre kararı aldı.

Yönetim yaşanan maddi sorunları aşmak ve daha güçlü bir yönetimin önünü açmak amacıyla olağanüstü kongre kararı aldı. 28 Aralık Çarşamba günü saat 12’de DESOB binasında yapılacak kongrede çoğunluk sağlanamazsa ikincisi 4 Ocak Çarşamba günü aynı saat ve aynı yerde yapılacak.

PFDK’ya sevk edildi

Hacettepespor maçında gereksiz şekilde kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktığı için eleştirilere maruz kalan Deniz Naki’ye bir kötü haber de TFF’den geldi. TFF Hukuk Müşavirliği, maçta görev yapan hakem ve gözlemci raporu üzerine Deniz’i tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü de Hacettepespor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler’de Küçükbayrak istifa etti

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde teknik direktör Sertaç Küçükbayrak görevinden istifa etti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, takımda uzun yıllar görev yapan teknik direktör Sertaç Küçükbayrak’ın görevinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, “Takımımızı bir buçuk yıldır çalıştıran teknik direktör Sertaç Küçükbayrak, görevinden affını isteyerek, istifasını yönetim kuruluna sunmuş ve kendisi ile yollar ayrılmıştır. Uzun bir dönem takımımızın teknik patronluğunu yapan ve bu süre içerisinde birçok başarıya takımımızı ulaştıran hocamız Amedspor tarihine adını yazdırmıştır. Amedsporluların gönlünde her zaman yer alacak olan ve bu ailenin bir parçası olan hocamıza takımımıza yaşattığı başarılardan dolayı teşekkür eder ve sportif hayatında başarılar dileriz” denildi.