Fenerbahçe'de kupa hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında, yarın Amed Sportif Faaliyetler ile Diyarbakır’da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenmanda Antalyaspor maçının on birinde başlayan oyuncular, salonda kuvvet ve dayanıklılığa yönelik uyguladıkları özel bir programla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise üst sahada yaptıkları antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonları ve hücum organizasyonlarıyla devam eden antrenman şut çalışmasıyla noktalandı.

Bu antrenmanla kupa maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe yarın sabah saatlerinde günübirlik Diyarbakır’a gidecek ve saat 14.15’te başlayacak maçın tamamlanmasının ardından İstanbul’a dönecek.

Amed Sportif Faaliyetler'de hedef Fenerbahçe karşısında kazanmak

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Amed Sportif Faaliyetler hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Recep Bayık, Fenerbahçe’ye karşı kolay lokma olmayacaklarını belirterek, hedeflerinin maçı kazanmak olduğunu kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yarın Fenerbahçe ile kendi evinde karşılaşacak. Hafta başından bu yana çalışmalarını sürdüren ev sahibi ekip, hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Sertaç Küçükbayrak’ın dün istifa etmesi sonucu yerine geçen Recep Bayık, hava koşulları yüzünden bugünkü son idmanı yapamadıklarını belirtti. Fenerbahçe’ye karşı kolay lokma olmayacaklarını vurgulayan Bayık, “Bu takım Galatasaray’ı evinde mağlup etti. Bursaspor yine aynı şekilde oldu. Finallere kadar gittik. Önümüzdeki ilk maç hangisi olursa olsun hedefimiz o maçı kazanmaktır. Kısmet olursa yarınki maçtan sonra daha önemli olan bir lig maçımız var. Bu sene lige daha çok önem veriyoruz. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmayacaktır. Ancak Fenerbahçe maçı zorlu geçecek ve biz teslim olmayacağız. Herkes bunu bilsin. Son iki haftalık travmayı, bu takımı yenerek mücadele ederek atlatmak istiyoruz. Şu andan itibaren maçın moduna girmiş durumdayız. Arkadaşların hepsine inanıyorum. Görev alacak olan herkes yarın sahada elinden geleni yapacaktır. Amedspor taraftarları Türkiye’nin en büyük taraftarıdır. Takımı 5 gol yemiş ama alkışlamıştır. Bunlara kendimizi affettirmemiz lazım” dedi.

Şeyhmus Özer: “Elimizden geleni yapacağız”

Kaptan Şeyhmus Özer ise, yarın önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getirerek, “Öncelikli hedefimiz ligdir. Her maç bizim için önemlidir. Fenerbahçe ile zor bir maç olacaktır. Takım olarak her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Tabi ki Fenerbahçe’nin olması bizleri daha çok motive ediyor. Sahaya çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız. Futbolda sporcu her hava şartına alışmalıdır. Hava şartı bizimle Fenerbahçe için aynı olacaktır. Biz yarın önemli bir maça çıkacağız. İşimize bakacağız” diye konuştu.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 14:15

Maçın günü: 15 Aralık 2016

Stadyum: Diyarbakır stadı

Maçın hakemi:

Canlı Yayın: A2 TV (Şifresiz)

Canlı anlatım: İha.com.tr

Amed Sportif Faaliyetlerde kongre kararı

Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler’de yönetim olağanüstü kongre kararı aldı.

Yönetim yaşanan maddi sorunları aşmak ve daha güçlü bir yönetimin önünü açmak amacıyla olağanüstü kongre kararı aldı. 28 Aralık Çarşamba günü saat 12’de DESOB binasında yapılacak kongrede çoğunluk sağlanamazsa ikincisi 4 Ocak Çarşamba günü aynı saat ve aynı yerde yapılacak.

Kupa maçı var

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Menemen Belediyespor’a 2-1 yenilen Amed Sportif Faaliyetler, Fenerbahçe’ye karşı yarın ilk puan veya puanları arayacak. Seyrantepe Stadı’nda saat 14.15’te başlayacak maçı A2 TV kanalı canlı yayınlayacak.

PFDK’ya sevk edildi

Hacettepespor maçında gereksiz şekilde kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktığı için eleştirilere maruz kalan Deniz Naki’ye bir kötü haber de TFF’den geldi. TFF Hukuk Müşavirliği, maçta görev yapan hakem ve gözlemci raporu üzerine Deniz’i tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü de Hacettepespor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler’de Küçükbayrak istifa etti

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde teknik direktör Sertaç Küçükbayrak görevinden istifa etti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, takımda uzun yıllar görev yapan teknik direktör Sertaç Küçükbayrak’ın görevinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, “Takımımızı bir buçuk yıldır çalıştıran teknik direktör Sertaç Küçükbayrak, görevinden affını isteyerek, istifasını yönetim kuruluna sunmuş ve kendisi ile yollar ayrılmıştır. Uzun bir dönem takımımızın teknik patronluğunu yapan ve bu süre içerisinde birçok başarıya takımımızı ulaştıran hocamız Amedspor tarihine adını yazdırmıştır. Amedsporluların gönlünde her zaman yer alacak olan ve bu ailenin bir parçası olan hocamıza takımımıza yaşattığı başarılardan dolayı teşekkür eder ve sportif hayatında başarılar dileriz” denildi.