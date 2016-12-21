Amedspor'un takım kaptanı Şehmus Özer'in arabası, 20 Aralık Salı günü katıldığı düğünde Malatya'dan Mardin'e dönerken uçuruma yuvarlandı.

Olay yerinde hayatını kaybeden 36 yaşındaki Şehmus Özer'in arabası ve cesedi bulundu.

Amedspor Kulübü, olayı sosyal medyadan işte böyle duyurdu:

Şehmus Özer Kimdir? (d. 10 Mayıs 1980, Ergani, Diyarbakır)

Erganili 9 çocuklu bir ailenin 4. ve ilk erkek çocuğudur. Kardeşleri Zülküf Özer, Nezir Özer ve Sadettin Özer'de kendisi gibi futbolcudur.

Erganispor altyapısında futbola başlayan Şehmus, 1998 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Genç yaına rağmen as takımda kendine kısa süre içerisinde yer edindi. Erganispor için ilk resmî karşılaşmasına 29 Ağustos 1998 tarihinde Yüksekova Belediyespor'a karşı oynanan 3. Lig karşılaşmasında çıktı.[1] Buradan Yeni Malatyaspor'a ardındanda Malatyaspor'a transfer oldu. Malatyaspor'la ilk sezonunda Türkiye 1. Ligi Play-off Şampiyonluğunu kazanıp Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Süper Lig'de dört karşılaşmada görev aldıktan sonra sezon sonuna kadar 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'a kiralandı. Sezon sonu Gümüşhanespor'a transfer oldu ve bir sezon sonra Mardinspor'a geçti. Burada dört sezon düzenli olarak ilk onbirde görev aldı ve 119 lig karşılaşmasında 43 gol kaydetti.(Rıdvan Turşak / İHA)

2007-08 sezonunda İzmir ekiplerinden Karşıyaka'da, 2008-2010 yılları arasında da Altay için oynadı.

2010-11 sezonunda 1. Lig takımı Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu. Mersin İdman Yurdu'yla sezon sonu 1. Lig şampiyonluğu yaşayıp tekrar Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ancak, Süper Lig kadrosunda düşünülmediği için sezon sonunda serbest bırakıldı.

Bunun üzerine 2011-12 sezonunun yaz transfer döneminde 1. Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'a transfer oldu. Akhisar Belediyespor'la Bank Asya 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Şehmus, 2012-2013 sezonu yaz transferinde PTT 1. Lig'e yükselen yeni takımlardan biri olan Şanlıurfaspor'a transfer oldu.[3] 2013-2014 sezonunda eski takımı olan Altay'a dönüş yapan futbolcu, son olarak memleketi olan Diyarbakır takımlarından Amed spor kulübünde oynamaktadır.

RIDVAN TURŞAK