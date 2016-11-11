TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nın, 4 kamu hastanesine bağışladığı SPY Floresans görüntüleme sistemi sayesinde, mikrocerrahi operasyonların başarılı olup olmadığı, hastanın doku beslenmesine bağlı sıkıntı yaşayıp yaşamayacağı aynı anda anlaşılabilecek. Problem söz konusuysa cerrah tarafından hemen müdahale edilebilecek.

Sistemi üreten Novadaq firmasının Türkiye Temsilcisi Volkan Uyanık, sistem hakkında şu bilgileri verdi:

''Florasan ışıktan yararlanarak dokulardaki ve organlardaki beslenmeyi, kan dolaşımı, dokulardaki lenf yollarını ve lenf yollarının boşandığı lenf nodlarını göstermek, bazı onkolojik cerrahilerde, tümör ve tümör çevre dokusunu göstermek amacı ile kullanılıyor. Mikrocerrahide en çok kullanılmasının amacı; doku ve organların bir ameliyat sırasında beslenmesinin bozulup bozulmadığını, eğer beslenmesinde ve kanlanmasında sorun varsa operasyon sonrasında gerçek zamanlı görüp hemen müdahale edebilmektir. Ertesi gün ya da birkaç saat sonra dolaşım bozulduktan sonra müdahale etmeden, dokuya bir zarar gelmeden önüne geçebilmek için kullanılan mobil cihaz. Ameliyathanede, acilde, poliklinikte, hasta odasında, hastanenin birçok yerinde kullanılabilen zararlı ışın yaymayan ve eskiden beri kullanılan florasan boyanın vücuttaki yansımasından yararlanan bir teknoloji. Bu dünyada sıkça kullanılan yaygın bir teknoloji. Mikrocerrahi kliniklerinde, plastik cerrahi kliniklerinde ve onkolojik kliniklerde kullanılıyor. Hastanede mikrocerrahi bölümü tarafından yapılan replantasyonlarda, el ve parmak kopuklarında ve uzuvların operasyonları sonrasında hasta masada ameliyatta ya da odasına çıktıktan sonra takibi yapılırken organ ve dokunun sağlıklı yaşayıp yaşamadığını, beslenmenin yerinde olup olmadığını anlamak üzere doktorlar tarafından kullanılacak bir sistem.''

"Başarılı cerrahi sonuca ulaşmamıza çok büyük desteği var"

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışlanan cihazın teslim töreninde konuşan Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, "'En basit anlatımla, bir uzvun yaşabilmesi için mutlaka kan dolaşımına ihtiyacı var. Bu dolaşımın azaldığı durumlarda bunu tespit etmek erken tanı dediğimiz bir durum. Erken tanı uzvun kurtarılması için hayati önem taşır. Bu sadece kopuk uzuvlarda değil, diğer tüm cerrahi müdahalelerde; kalp cerrahi, jinekolojik cerrahide ve ortopedi deprasiyalde ağırlıklı olmak üzere, zamanında tanı koymak, teşhis koymak ve acil ameliyat endikasyonu için bize geniş imkanlar sunmaktadır. Örnek verecek olursak; ezilmiş ve yağlanmış bir uzvun yaşayıp yaşamayacağını, uzva giden kan miktarını olup olmadığını, bunun hangi bölümlerini beslediğini, damarın sayısını, damarın çapını, damarın içinden geçen kan devisini bize istatistik olarak vermekte ve raporlamaktadır. Bu bizim için çok önemli. Daha önceden uzvun rengini, ısısını iğne batırarak dolaşım var mı yok mu diye yaptığımız teşhis zorlamalarını, bunda 30 santimden hastaya dokunmadan yüzde 100 sağlıklı olarak tespit etme şansımız var. Başarılı cerrahi sonuca ulaşmamıza çok büyük desteği var" dedi.

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, aynı sistemi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’in dışında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine de bağışladı.