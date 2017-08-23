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Ameliyathane kapısında fiziki takibin ardından uyuşturucu baronu yakaladı

İstanbul Jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda “Baron” olarak tabir edilen örgüt liderinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin örgüt liderini takip için ameliyathane kapsında fiziki takip yaparken düzenlenen operasyon anı ise jandarmanın kamerasına yansıdı.

Ameliyathane kapısında fiziki takibin ardından uyuşturucu baronu yakaladı

23 Ağustos 2017 10:18
Uyuşturucu baronu ameliyathane kapısında yakalandı - Tıkla İzle

Satışa hazırlanmış paketler halinde taş kokain ve 4 kilogram esrar ile çok sayıda silah ele geçiren İstanbul Jandarma ekipleri Silivri’de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri bölgesinde uyuşturucu olaylarının arttığına yönelik ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, ilk olarak uyuşturucu kullananları belirledi. Günler süren takip neticesinde, torbacı olarak tabir edilen satıcılara ulaşan Jandarma ekipleri, örgütün tüm şemasını ortaya çıkarmak için bekledi. Takibe devam eden ekipler, örgütün dikkat çekmemek için özellikle genç ve güzel kadınlar ile çocukları kullanarak, gençleri uyuşturucu batağına çektiğini belirledi.

Ameliyathane kapısında fiziki takip yapıldı,

Kimseyle yüz yüze temas kurmayan ve açık kimliği belli olmayan “Baron” lakaplı şahsın belirlenmesi için 2 ay boyunca takibe devam eden ekipler, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde keşif yaptı. ‘Baron’ lakaplı liderin eşinin doğum yaptığını tespit eden Jandarma ekipleri, ameliyathanenin kapısında hasta bekler gibi bekledi. Örgüt liderinin kimliği tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı.

15 kişi gözaltına alındı

Gerekli takiplerin ardından harekete geçen Jandarma ekipleri eş zamanlı düzenlediği 2 ayrı operasyonla aralarında “Baron” olarak tabir edilen örgüt liderinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda, satışa hazırlanmış paketler halinde taş kokain ve 4 kilogram esrar ile çok sayıda silah ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

7 şüpheli tutuklandı

Jandarma’daki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon anı kamerada

Öte yandan operasyon anı Jandarma kamerasına yansıdı. Görüntülerde ekiplerin belirlenen adreslere operasyon düzenlediği görülüyor. Operasyonlarda şüpheli şahısların kıskıvrak yakalandığı görüntülerde uzman köpeklere arama yaptığı görülüyor. 


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