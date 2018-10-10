Ameliyatlarda anestezinin önemi

Nişantaşı Hastanesi Anestezi Uzmanı Doktor Elif Diler Ermeç, anestezinin önemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Ermeç, başarılı bir cerrahi girişim için; cerrah, anestezist ve ameliyat ekibinin tam bir uyum içerisinde çalışmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Cerrahi tedavinin hasta için en güvenli şekilde yapılması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Ermeç, "Ameliyatın hastaya en az zarar verebilecek şekilde planlanması ile anestezi doktorunun sorumluluğu başlar. Hastanın ameliyat öncesindeki fonksiyonları tamamen geri dönene kadar da devam eder. Ameliyat öncesi dönemde, ameliyatın türüne göre zamanlaması belirlenecek şekilde hasta ve anestezi uzmanı görüşmeli; bu görüşmede hastanın sağlık geçmişi, kullandığı ilaçlar, ailevi hastalıkları, alerjisi olup olmadığı gibi konularda bilgi alınmalı, hasta aklına takılan soruları sormalıdır. Bu görüşme ile hasta ruhsal olarak büyük ölçüde rahatlamış olacaktır" dedi.

"Anestezist olabilecek komplikasyonları önceden tespit edebilir"

"Güvenli anestezi kurallarına uyulması, olabilecek komplikasyonların önceden tespit edilmesini ve daha kolay önlem alınmasını sağlayacaktır" diyen Uzm. Dr. Elif Diler Ermeç sözlerine şöyle devam etti: "Anesteziyle ilgili ilaç, alet ve cihazlardaki gelişmeler de güvenli anestezi kriterlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle ameliyat esnasında vücut ısısı, solunum, kalp hızı ve ritmi, kan basıncı, kan oksijen seviyesi sürekli olarak takip edilmekte; hasta ve cerrahi türüne göre ileri monitörizasyon yöntemleri de uygulanabilmektedir".

"Obezite cerrahisi için ayrıntılı değerlendirme yapılmalı"

Son zamanlarda gündemde olan obezite cerrahisine dikkat çeken Uzm.Dr. Ermeç, "Obezite cerrahisi için ayrıntılı bir preoperatif değerlendirme yapılmalıdır. Fizyolojik değişiklikler, eşlik eden hastalıklar, teknik zorlukları dikkate alarak olabildiğince ameliyattan önce iyileştirmelidir. Horlama, gün içerisinde yorgunluk, uykuda solunum durması, hipertansiyon, Vücut kitle indeksinin 35kg/m2 den çok olması, 50 yaş üzeri, boyun çevresinin 40 cm'den fazla ve erkek hastalar daha dikkatli değerlendirilmelidir. Ameliyat sırasında uygun boyutlarda /konforlu yatak/sedye/ameliyat masası, destek sağlayıcı jel pedler, havayolu sağlamayı ve mekanik ventilasyonu kolaylaştırıcı rampa, geniş tansiyon kafları, monitorizasyonun eksiksiz sağlanması ve yeterli sayıda personel olması gereklidir" diye konuştu.

"Yaşlı hastalarda ve gebelerde anestezi"

Hamile ve yaşlı hastaların anestezi işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken birçok etken olduğundan bahseden Uzm. Dr. Ermeç, "Yaşlı hastalarda büyük organ fonksiyonlarında değişmeler, ilaçlara yanıtta oluşan farklılaşmalar, yandaş hastalıklarda artış, ilaç etkileşimleri, ameliyatın acil ya da planlı olması dikkat edilmesi gereken durumlardır. Gebelik sırasında ise geçirilen cerrahi ve anestezinin önemli olmasının en büyük nedeni, anneye yapılan her türlü girişimin bebeği de etkileyebilmesidir. Bu nedenle günümüzde başarılı bölgesel anestezi teknikleri(epidural anestezi) normal doğum ve sezaryen anestezisi için özellikle tercih edilmektedir. Anne için konforlu, anne ve bebek için daha sağlıklıdır" dedi.