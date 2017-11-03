Ameliyatsız 38 kilo verdi

İzmirli Ahmet Özkan, sigarayı bırakmak için ilk adımı 2008 yılında attı. O tarihte 110 kilogram olan Özkan, 3 ay sigarayı bıraktı; ancak 118 kilograma çıktı. Kısa süre sonra yeniden sigaraya başladı. Bu kez de sigara yaşam kalitesini etkiledi. 2011 yılında ikinci kez sigarayı bırakan Özkan, 118'den 142 kilograma çıktı. Merdiven çıkamayan, gece uyku düzeni bozulan, iş sırasında konuşmaya çalışırken nefes nefese kalan Özkan’ın şekeri ve kolesterolü de tavan yaptı. Tansiyon nedeniyle de ilaç kullanmaya başladı.

4 günde 4,5 kilo verdi

Özkan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Özel İzmir Avrupa Tıp Merkezine başvurdu. Dahiliye ve kardiyoloji polikliniğinde tetkikleri sırasında hekimlerine zayıflamak istediğini söyledi. Bunun üzerine Beslenme Danışmanı Aslı Zengin’e yönlendirildi. Genel bir sağlık kontrolünden geçirilen Özkan, için kendisine özel bir program hazırlandı. Doktor kontrolündeki programın ilk dört gününde uygulanan detoks ile 4,5 kilogram verdi.

Daha sonra ise Özkan’a yönelik, normal dönemde de evine her zaman aldığı gıdalardan oluşan bir diyet programı uygulandı. Protein, sebze ya da detoks içerikli tek bir gıdada yoğunlaşmak yerine hepsinin belirli dönemlerde tüketilmesine yönelik ve günde 5 öğünü içeren diyetle Özkan, 6 ay içinde 38 kilogram verdi. Daha önce 60 beden kıyafet giyen ve baştan aşağıya gardırobunu yenileyerek 38 bedene düşen Özkan’ın tüm kan değerleri de normale döndü. Özkan, “Hem sigaradan kurtuldum hem de kilolardan. Bu zayıflama programıyla sofradan aç kalkmayı öğrendim. Hekim kontrolündeki bu zayıflamayla kolesterolümden de şekerimden de kurtuldum. Tansiyon derdim rafa kalktı. Merdiven çıkıyorum işime de koşturuyorum. Yeniden doğdum, bu mutluluğu anlatmanın tarifi yok. Üstelik tüm bunları ameliyatsız gerçekleştirdim” dedi.

Eşi Rukiye Özkan ise “Daha önce birlikte dans bile edemiyorduk. Şimdi rahatlıkla eşimin beline sarılıp doyasıya dans edebiliyoruz” diye konuştu.

"Kendini çok daha rahat hissediyor"

Özel İzmir Avrupa Tıp Merkezi Genel Müdürü ve Beslenme Danışmanı Aslı Zengin ise “Zayıflatmaya yönelik hiçbir bitki ya da ilaç kullanmıyoruz, sadece kişinin yaşam şeklini değiştiriyoruz” dedi.

Özkan’ın günde en az 5 öğün yemek yiyerek, aç kalmadan zayıfladığına dikkat çeken Zengin, “En önemli konu ise kendi evine yaptığı mutfak alışverişindeki listeyle zayıfladı. Hem kilo verdi hem yaşam kalitesi arttı. Sosyal yaşamda artık kendini çok daha rahat hissediyor, işteki performansı da yine büyük artış kaydetti. Günümüzde insanlar 15 bin lira verip, mide küçültme ameliyatı oluyor. Oysa Ahmet Özkan pahalı olmayan gıdalarla 5 öğün yemek yiyerek zayıfladı hem de 15 bin lirası cebinde kaldı. Son zamanlarda çok moda olan mide tüp ameliyatlarının olumsuz ve kötü haberlerini duyuyor ve okuyoruz. Bu yöntemi denemeden önce de zayıflamanın mümkün olduğunu ve verilen kiloların tekrar alınmaması için doğru adreste olmanın yeterli olduğunu belirtmek istiyorum” diye konuştu.