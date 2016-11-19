Manuel terapinin yaklaşık 5 bin yıldır bütün dünyada uygulanan bir tedavi metodu olduğunu belirten Dr. Murat Yıldırım, bunun sadece elle uygulanan bir tedavi metodu olduğunu ifade etti. Manuel terapinin herhangi bir ilaç olmaksızın tamamen bazı manevralarla uygulanmakta olduğunu ifade eden Yıldırım, “Aslında çevremizde hekim olmayan birçok kişi bu tedaviyi uygulamaya çalışıyor. Ama bu konuda eğitim çok mühim. Son dönemde hekimler bu konuya el attı. Bilinçli bir şekilde yapılan bir tedavi oldu. Yine de rahatsız olan hastalar iyice araştırma yapmadan uygulamaya geçmemeli” dedi.

Manuel tedavinin, vücuda bazı pozisyonlar verilerek refleks yolla etkilenen bir tedavi metodu olduğunun altını çizen Dr. Yıldırım, “Manuel tedavi özellikle bel, boyun ağrılarında sıkça kullanılmaktadır. Bütün eklem ağrılarında da kullanılabilir. Özellikle bel ve boyun fıtığının ameliyatsız tedavisinde çok sık kullanıldığı günümüzde bilinmektedir. Hastanın durumuna göre 2 ile 10 seans olarak uygulanır ve ortalama olarak 5 seansta ise tedavi biter” diye konuştu.

Tedavi sonrasında hastanın yapması ve yapmaması gereken bazı şeylerin olduğunu ifade eden Yıldırım, “Hiçbir tedavi yüzde 100 hastalığı ortadan kaldırmaz. Hastada belirli iyileşmeler sağlandıktan sonra günlük yaşantıda bazı kurallar vardır. Bazı egzersiz programları vardır. Hasta yaptığı hareketlerde bazı şeylere dikkat etmek zorundadır. Bunlar doktor tarafından kendisine aktarılır. Dolayısı ile yüzde 100 tedavi diye bir kavram yoktur” şeklinde konuştu.

Manuel terapinin uygulanamadığı bazı durumların da olduğunu belirten Yıldırım, “Gebelik, vücutta implant bulunması, kas gücü kaybı olması ve ileri derecede kemik erimesi olan hastalarda manuel terapi uygulanmaz. Bunun dışında muayenede başka bir bulguya rastlanmazsa uygulanabilir. Kliniğimizde fizik tedavi uygulamalarına ilaveten tamamlayıcı tıp uygulamaları da var. Yani nöral terapi ve ozon tedavisi de yapmaktayız. Beslenme danışmanlığı ve obezite hastalarına da elektro terapi ve egzersiz programları uygulanmakta” dedi.

