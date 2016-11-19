Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Sağlık
  •  » Ameliyatsız ve ilaçsız ağrılarınızdan kurtulun

Ameliyatsız ve ilaçsız ağrılarınızdan kurtulun

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Murat Yıldırım, manuel terapi ile fıtıktan ameliyatsız ve ilaçsız kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Ameliyatsız ve ilaçsız ağrılarınızdan kurtulun

19 Kasım 2016 09:14
Ameliyatsız ve ilaçsız ağrılarınızdan kurtulun - Tıkla İzle

Manuel terapinin yaklaşık 5 bin yıldır bütün dünyada uygulanan bir tedavi metodu olduğunu belirten Dr. Murat Yıldırım, bunun sadece elle uygulanan bir tedavi metodu olduğunu ifade etti. Manuel terapinin herhangi bir ilaç olmaksızın tamamen bazı manevralarla uygulanmakta olduğunu ifade eden Yıldırım, “Aslında çevremizde hekim olmayan birçok kişi bu tedaviyi uygulamaya çalışıyor. Ama bu konuda eğitim çok mühim. Son dönemde hekimler bu konuya el attı. Bilinçli bir şekilde yapılan bir tedavi oldu. Yine de rahatsız olan hastalar iyice araştırma yapmadan uygulamaya geçmemeli” dedi.

Manuel tedavinin, vücuda bazı pozisyonlar verilerek refleks yolla etkilenen bir tedavi metodu olduğunun altını çizen Dr. Yıldırım, “Manuel tedavi özellikle bel, boyun ağrılarında sıkça kullanılmaktadır. Bütün eklem ağrılarında da kullanılabilir. Özellikle bel ve boyun fıtığının ameliyatsız tedavisinde çok sık kullanıldığı günümüzde bilinmektedir. Hastanın durumuna göre 2 ile 10 seans olarak uygulanır ve ortalama olarak 5 seansta ise tedavi biter” diye konuştu.

Tedavi sonrasında hastanın yapması ve yapmaması gereken bazı şeylerin olduğunu ifade eden Yıldırım, “Hiçbir tedavi yüzde 100 hastalığı ortadan kaldırmaz. Hastada belirli iyileşmeler sağlandıktan sonra günlük yaşantıda bazı kurallar vardır. Bazı egzersiz programları vardır. Hasta yaptığı hareketlerde bazı şeylere dikkat etmek zorundadır. Bunlar doktor tarafından kendisine aktarılır. Dolayısı ile yüzde 100 tedavi diye bir kavram yoktur” şeklinde konuştu.

Manuel terapinin uygulanamadığı bazı durumların da olduğunu belirten Yıldırım, “Gebelik, vücutta implant bulunması, kas gücü kaybı olması ve ileri derecede kemik erimesi olan hastalarda manuel terapi uygulanmaz. Bunun dışında muayenede başka bir bulguya rastlanmazsa uygulanabilir. Kliniğimizde fizik tedavi uygulamalarına ilaveten tamamlayıcı tıp uygulamaları da var. Yani nöral terapi ve ozon tedavisi de yapmaktayız. Beslenme danışmanlığı ve obezite hastalarına da elektro terapi ve egzersiz programları uygulanmakta” dedi.
 

Etiketler: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Murat Yı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!