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Ameliyattan korkan çocuklara ilginç yöntem

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, ameliyat öncesi korkan çocukların korkularını üzerinden atmaları için ilginç bir yönteme imza attı. Hastane yönetimi, çocukları binada akülü araba ile gezdirip, ameliyathaneye almaya başladı.


01 Aralık 2016 13:35

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, çocukları hasta olan ebeveynlerin streslerine son verecek bir çalışmaya imza attı. Değil ameliyat olmak, doktor gördüğünde bile ağlayan çocukların ruh hallerini düzeltmek ve korkularını yenmek için farklı bir yöntem izleyen hastane yönetimi, bu çerçevede operasyon geçirecek çocuklar için akülü araba hizmetini devreye koydu.
Hasta çocuklar, ameliyat olmadan önce odalarına konulan akülü arabaya bindirerek önce bina içerisinde turladı. Korkularını üzerlerinden atan çocuklar daha sonra yine akülü araçla asansöre binip, ameliyathanenin yolunu tuttu. Ameliyathaneye de akülü araçla giren çocuklar, yakınlarına el sallamayı da ihmal etmedi.

Çocuklar ameliyata girmekten artık korkmuyor
Çocuğunun kasık fıtığı ameliyatına gireceğini belirten Fuat Can, bu uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Çocuğunun stresinin ve korkusunun ortadan kalktığını belirten baba Can, bunun kendileri için çok önemli olduğunu akıllarının çocuklarında kalmadığını dile getirdi.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Muhammed Asena, kendilerinin uzunca bir süredir bu uygulama üzerinde çalıştıklarını söyledi. Uz. Dr. Asena, “Çocuk cerrahi kliniğimiz, burada akülü araba temin ettik. Çocuklarımız ameliyata girerken ciddi bir stres altındaydılar. Çocuğun kıyafetleri çıkarılır, ince bir önlükle ameliyathaneye götürülürdü. Bu da onları stres altına alıyordu. Akülü araba ile bir nebze olsun bunun önüne geçmeyi amaçladık. Yaklaşık 1 haftadır bu hizmete başladık. Gelen tepkiler, beklentilerimizin çok üstünde. Çocuklarımıza artık, ameliyathaneye gitmeden önce hastanede bir tur attırıp oraya götürdüğümüzde çok ciddi bir geri dönüş alıyoruz. Sadece biyolojik olarak değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik boyutunu da düşünerek böyle bir hizmete başvurduk” dedi.

Aydın Yorat - Burak Emek 

 


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