Ameliyattayken anahtarını, taburcu olunca arabasını çaldılar

Edinilen bilgiye göre olay, İstanbul Büyükçekmece'de 12 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Özbek’in hastanede ameliyat olduğu sırada evine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evde değerli malzeme arayıp bulamayınca askıdaki Özbek’in emekli olduktan sonra kredi çekip aldığı ve hala 15 bin lira borcu olan otomobilinin yedek anahtarını çalıp kayıplara karıştı. Özbek hastaneden çıktıktan sonra eve hırsız girip otomobilin yedek anahtarının çalındığını öğrendi ancak kendisinde bir anahtar daha olduğu için durumu önemsemedi. Olaydan yaklaşık bir ay sonra; 3 Mayıs’ta bu kez de yaşlı adamın evinin önündeki park halindeki otomobil çalındı. Mustafa Özbek, sabah kalktığında otomobilinin olmadığını görünce polise başvurdu.

"Arabanın çalıntı olduğunu bilmiyordum"

Ancak İstanbul polisi otomobili bir türlü bulamadı. 5 çocuk babası Mustafa Özbek’i sevindiren haber ise, 2 ay sonra İstanbul’a tam 940 kilometre uzaklıktaki Adana’dan geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, D-400 Karayolu üzerinde oluşturulan kontrol noktasında Mehmet K. (57) yönetimindeki 33 EGU 71 plakalı otomobilden şüphelenince durdurdu.

Araçta yapılan incelemede plaka ile motor şasi numarası ve otomobilin markası farklı çıkınca sürücü gözaltına alındı. Emniyetin otoparkına çekilen otomobilde yapılan incelemede aracın gerçek plakasının 34 PK 8260 olduğu ve yaklaşık 2 ay önce İstanbul’dan çalındığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda aracın çalıntı olduğunu bilmediğini anlatan Mehmet K., "Bana İstanbul’dan bir araç alıp Adana’ya getireceksin dediler ve karşılığında da 750 lira teklif ettiler. Para ihtiyacım olduğu için kabul ettim. Arabanın çalıntı olduğunu bilmiyordum. Yolda da kimse beni durdurmadı. Bilseydim böyle bir şeye kalkışmazdım. Çok pişmanım" dedi. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

"Ümidimi hiç yitirmemiştim"

Polis, aracın gerçek sahibi olan Mustafa Özbek’e telefonla ulaşıp, arabasının bulunduğunu ve Adana’ya gelip teslim almasını istedi. Faslı eşi Sihan Boulselhan Özbek ile birlikte kente gelen Mustafa Özbek, Adana Emniyet Müdürlüğüne gidip otomobilini aldı.

Ameliyat olup hastanede yatarken otomobilinin önce yedek anahtarının çalındığını belirten Özbek, "Adana polisi beni iki ay sonra arayıp, arabamı bulduğunu söyledi. Beni oruç ağzımla sevindirdiler. O an çok mutlu oldum. Ben ümidimi hiç yitirmemiştim zaten" diye konuştu.

Arabasının Adana’da bulunmasına şaşırdığını dile getiren Özbek, "Arabamı satıp, üzerine 15 bin lira kredi çekip, bu arabayı almıştım. Hala da borcunu ödüyorum. Adanalılar böylesi polislere sahip oldukları için gurur duymalılar. Çünkü İstanbul polisi bulamadı arabayı Adana polisi buldu. Adanalılar çok şanslı. Adanalılar polislerine sahip çıksın. Onlar çok iyi çalışıyorlar" dedi.

Daha sonra aracının anahtarını teslim alan Özbek, iç kısmındaki çekirdek kabukları ile cips paketleri ve boş kola şişelerini görünce öfkelendi. Ardından otomobilini çalıştırmakta zorlanan Özbek, yakıtının bittiğini fark edince de, "Gezip yakıtını bitirmişler. El insaf. İnsan bari yakıt deposunu doldurur" diye tepki gösterdi.

Mustafa Özbek, daha sonra emniyete yakın bir istasyondan yakıt alıp eşiyle İstanbul’a gitti.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

