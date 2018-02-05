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Amerika Surf City Maraton’da 12 binden fazla sporcu koştu

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde sörfü ile ünlü Huntington Beach kentinde düzenlenen Amerika Surf City Maraton’unda 12 binden fazla sporcu koştu.

Amerika Surf City Maratonda 12 binden fazla sporcu koştu

05 Şubat 2018 00:11

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Amerika Surf City Maraton ve Yarı Maraton yarışları gerçekleşti. Maratona, çeşitli ülkelerden ve 50 eyaletten gelen 12 binden fazla sporcu katıldı.
Profesyonel sporculardan çocuklara kadar her gruba açık olan yarışmanın başlangıç işaretini Huntington Beach Belediye Başkanı Mike Posey verdi.
Maraton koşusunda erkeklerde Valencia’dan koşuya katılan Oscar Orozco 2:36:50 süresi ile birinci gelirken, kadınlarda New York’dan yarışmaya gelen Caroline Lefrak 2:51:27 süresi ile birinciliği aldı.
Yarı Maraton’da ise kadınlarda ilk finale ulaşan 1:17:41 süresi ile 27 yaşındaki Andrea Guerra kazandı. Erkeklerde ise 1:12:08 süre ile Eric Bowles oldu.
Birinci olan sporcular ödüllerini Belediye Başkanı Posey ve Huntington Beach Konsül üyelerinden aldı. Ayrıca yarışmaya katılan tüm sporculara hatıra madalyası verildi.
Öte yandan ilk olarak 1986 yılında modern olimpik yarışlarda koşulan modern maratonda koşulan mesafe 42.19 km ve yarı maraton da 21.09 kilometre uzunluğunda. Her yıl dünyada 800 den fazla maraton yarışı gerçekleşiyor. 

 

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