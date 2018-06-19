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Amerika’da kullanılan oylar İstanbul’a getirildi

Yurt dışında oy kullanma süresinin sona ermesinin arından Amerika’da kullanılan oylar İstanbul’a getirildi. THY tarifeli seferiyle gözlemciler eşliğinde İstanbul’a getirilen 25 çuval, Atatürk Havalimanı apronunda özel bir odaya konuldu.

Amerikada kullanılan oylar İstanbula getirildi

19 Haziran 2018 13:30

Yurt dışında oy kullanma süresinin sona ermesiyle, oy çuvalları da Türkiye’ye getirilmeye başlandı. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türkler tarafından kullanılan oylar, THY’nin tarifeli seferiyle New York’tan İstanbul’a getirildi. 23 gözlemci eşliğinde uçakta yolcu koltuklarına konulan oylar, 12.15 sıralarında İstanbul’a ulaştı. Gözlemcilerin nezaretinde uçaktan indirilen 25 oy çuvalı, Atatürk Havalimanı apronunda bulunan özel bir odaya götürüldü. 

Oyların Atatatürk Havalimanı apronunda toplandığı odada ise 24 saat boyunca polisin nöbet tutacağı öğrenildi. Yurt dışındaki diğer ülkelerden gelecek oyların toplanmasının ardından, oy çuvallarının Ankara’ya gönderileceği öğrenildi. 

Tuncer Cengiz

 

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