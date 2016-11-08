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Amerika'da yaşayan Yağlıderelilerin hayatı belgesel oluyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Amerika'da yaşayan Yağlıderelilerin hayatını belgesel olarak kameraya alıyor.

Amerikada yaşayan Yağlıderelilerin hayatı belgesel oluyor

08 Kasım 2016 09:37

Giresun’un küçük bir ilçesi olan Yağlıdere’nin adı uzun bir süredir Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte anılıyor. Hatta öyle ki Yağlıdere ilçesinde mevcut nüfus ile Amerika’da yaşayan Yağlıdereli sayısı hemen hemen aynı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve beraberindeki ekip, Amerika’ya göç eden Yağlıdereli bir pizzacı olan Kadir Çatalbaşoğlu’nun hayat hikâyesinden yola çıkarak sıra dışı göç hikayelerinin ve başarı öykülerinin anlatılacağı belgesel filminin çekimleri için New Haven başta olmak üzere Amerika’nın farklı bölgelerinde kamera arkasına geçti.

Giresun’un küçük bir ilçesi olan Yağlıdere’den kıtalararası bir ülke olan Amerika’ya uzanan göç hikâyesinde binlerce vatandaşımızın ilginç hayat öyküleri konu ediliyor. Günümüzde Yağlıdere’nin nüfusu 16 bin, Amerika’da yaşayan Yağlıdereli nüfusu ise 18 bindir. Amerika’da yaşayan Yağlıdereli nüfusunun başlıca yapmış olduğu meslekler ise pizzacılık, şoförlük ve akaryakıt servis görevlisidir. Yıllarca kendi vatanından kültüründen ve geleneklerinden uzak bir şekilde yaşayan bu vatandaşlarımızın birçoğu bugün başarılı bir iş adamı konumundadır. Kendi ekonomik kazanımlarını memleketleri Yağlıdere’ye yatırım amaçlı göndererek de bu şirin ilçenin en yüksek döviz rezervli ilçelerden biri olmasına katkı sağladılar.

Bu başarılı işadamlarından birisi olan Kadir Çatalbaşoğlu 1990’lı yıllarda başladığı Amerika serüveninde, Guatemala, Meksika, Ekvador, Kolombiya ülkeleri yer alıyor. Hatta ülkeye kaçak girmesi her zaman sorun olmuş ve bu sorunu çözmesinde de yardımseverliği yine imdadına yetişmiştir. Çünkü, Çatalbaşoğlu’na, Amerika’dan gönderilmesi için çıktığı mahkemede yargıç Amerika’yı etkisi altına alan Katrina kasırgasından sonra başlatmış olduğu yardım kampanyası dolayısıyla Çatalbaşoğlu’na yasal olarak kalma hakkı vermiştir. Belgesel filmin yapılmasının asıl nedeni ise örnek bir insan üzerinden gençlere, azmin ve tutkunun başarıyı nasıl getirdiğini, sadece iyi eğitimli olmanın ya da donanımlı olmanın hayatta başarılı olmaya yetmeyeceğinin göstermektir.

Yapımcılığını İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü’nün üstlendiği belgesel filmin ulusal televizyon kanalları, özel gösterimler ve üniversite bünyesindeki Web TV’de yayınlanması hedefleniyor. Yapım koordinatörlüğünü İAÜ Uluslararası Öğrenci İlişkiler Direktörü Yardımcısı Selman Arslanbaş’ın yürüttüğü, görüntü yönetmenliğini İAÜ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Program Başkanı Öğr. Gör. Babürhan Cörüt’ün yaptığı, montajını ise Radyo Aydın Yayın Yönetmeni Sefa Dayı’nın gerçekleştirdiği filmin yönetmenlik koltuğunda İAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özer Kanburoğlu yer alıyor.
 

Etiketler: Giresun Yağlıdere, İstanbul Aydın Üniversitesi, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın


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