Amerika’dan 5 bin solucan getirdi, 2 yılda 895 bin solucan üretti

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yaşayan ve organik tarıma merak saran Adem Karasu, hem tarımda verimliliği arttırmak hem de insanların doğal gıdalarla beslenmesi için 2 yıl önce solucan gübresi üretmeye karar verdi. Bir tanıdığı vasıtası ile Amerika’dan 5 bin adet solucan getirten Karasu, iki yılda solucanları besleyip çoğaltarak 900 bin solucan sayısına ulaştı. Hem solucan gübresi hem de organik tarım yapmak isteyenlere solucan satmaya başlayan Karasu, solucan gübresinin elenmişini kilosunu 10 TL’den, yaşını 6 TL’den, solucanın tanesini de 25 kuruştan sattığını söyledi. Birçok kişinin bakmaya ve dokunmaya iğrendiği solucanların aslında çok önemli bir işlevi olduğunu belirten Karasu, Kuyucak’ta solucan besleyip gübre üretmek için özel bir alan oluşturdu. Solucanların gece gündüz çalışması için alanı ışıklandıran Karasu, ürettiği solucan gübrelerini önce kendisinin kullandığını ve mahsulde ciddi artış gördüğünü belirtti.

İlginç bir canlı olan solucanın çok hızlı ürediğini, gübresinin de bitkilere çok faydalı olduğunu belirten Adem Karasu, “İlk etapta 5 bin solucanla bu işe başladık. Şu anda 800 bin, 1 milyon civarında solucanımız oldu. Bu organik bir gübre. Bir ağaca verdik. 5 yıl bu ağaç gübre istemiyor. Solucan üretimini de asidini aldığımız hayvan gübresini solucanlara vererek yapıyoruz. Bu gübreyi önce kendim kullandım. Çok faydalı oldu. Şimdi park bahçelerde kullanılıyor. Önce solucan gübresi satışı ile başladık. Şimdi hem solucan hem de gübresini satarak çalışıyoruz” dedi.

İbrahim Kılınç