Amerika'nın Brooklyn şehrinde yaşayan Jamie Mace, University of North Carolina at Chapel Hill Üniversitesi'nde Din Bilimleri okuyor. 19. Yüzyılda Çanakkale'de yaşayan Yahudi Muşabak ailesinin en genç üyelerinden birisi. Mace, üniversitede okuduğu bölümle alakalı olarak dünyadaki Yahudi din tarihlerini araştırıyor. Araştırmaya ilk olarak kendisi ailesi olan Muşabak ailesinden başlayan Mace, İstanbul'daki Yahudi dostlarının yanına gelerek araştırma konusunda yardım istedi. İstanbul'da yaşayan Yahudiler de Çanakkale'de yaşayan arkadaşları Çağatay Değirmenci'den yardım istediler ve Jamie Mace'yi Çanakkale'ye gönderdiler.

Ailesinin yaşadığı evi buldu

Elinde bir fotoğrafla Çanakkale'ye gelen Jamie Mace, Çağatay Değirmenci'nin de yardımıyla 19. Yüzyılda Muşabak ailesinin Çanakkale'de yaşadıkları evi buldu. Burada bir takım araştırmalar yapan Mace, Çanakkale'de yaşayan aileler hakkında bilgiler topladı.

Mezarını temizledi

Ev hakkındaki araştırmalarının ardından Çanakkale Şehir Mezarlığı içerisinde bulunan ve bir bölümü Yahudilere ait olan mezarlığa geldi. Burada büyük büyük babasının kardeşinin mezarını bulan Jamie Mace, duygu dolu anlar yaşadı. Bir süre ne yapacağını şaşıran Mace, kirlenen mezarlığın üzerini temizledi. Mezarlık ziyareti sonrası çevirmen yardımıyla İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Jamie Mace, okuduğu üniversitede dünyada Yahudi din tarihini araştırdığını söyledi. Mace, "Bu araştırmaya da buradan başlamak istiyorum. İspanya'da yaşayanlar da var. Onlarla ilgili de bir projem var, fakat oradaki çalışmalarımın haricinde dedemin yani büyük büyük babamın varlığıyla nedeniyle araştırmaya burada başlayacağım. Öncelikle kendi ailemin tarihini öğrenmeye çalışıyorum. Bundan sonra diğer Yahudi ailelerle ilgili bilgiler edinmeye çalışacağım" dedi.

Yıllarca terzilik yapmış

19. Yüzyılda Çanakkale'de yaşadıktan sonra savaş nedeniyle Muşabak ailesinin şehri terk ettiklerini belirten Mace, "Buradaki Muşabak soyadı Amerika'da Mace olarak değiştirmişler. Asıl dedemin ismi Abraham. Yuda Leon Muşabak'da yani mezarda yatan kişi de kardeşi oluyor. Bunlar değil bunların babası Amerika'ya göç edenlerin arasında. Oradan gelen bilgilerle buraya kadar geldim. Muşabak ailesini arayarak buraya kadar geldim. Muşabak ailesinden Yuda Leon Muşabak'ı buldum. Mezarda yatan kişi büyük büyük babamın kardeşi oluyor. Yuda Leon Muşabak yıllarca Çanakkale'de terzilik yapmış ve kıyafetler dikmiş. Yandaki mezarların aynı aileden olduğunu düşünüyorum. Fakat üzerindeki yazılar eski dilde yazıldığı için şuan da onları öğrenecek kadar, araştırma yapacak kadar vaktim olmadı" diye konuştu. İstanbul'daki Yahudi bir ailenin yardımıyla Çanakkale'de yaşayan Çağatay Değirmenci'nin yanına gelen Jamie Mace Değirmenci'ye teşekkür etti.

Çağatay Değirmenci ise Mace'ye yardım ettiği için mutlu olduğunu belirterek, "Jame, İstanbul'daki Yahudi dostlarımız vasıtasıyla bize ulaştı. Ailesini tanımak istediğini, burada elinde bir kaç bilginin olduğunu ve eskiden burada yaşadığını söyledi. Elinde bir fotoğraf vardı ve bize böylelikle ulaştılar. İstanbul'da ki dostlarımız aracılığıyla. Biz de kendisine yardımcı olduk. Çanakkale'de yaşayan biri olarak. Ailesinin eski evlerini, onlara dair bilgileri buldu. Kendisi mutlu oldu. Biz de yardımcı olmaktan mutlu olduk. Çanakkale tabi misafirperverliğiyle de ünlü bir yer. O nedenle bizde yardımcı olduk elimizden geldiği kadar" şeklinde konuştu.

Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce