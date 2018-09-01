Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey, İsrail şovunu askıya aldı

Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey, attığı bir twitle "Hem İsrailli hem de Filistinli fanlarımı ziyaret edebileceğim bir program yapana kadar" ifadelerini kullanarak İsrail’de Cuma günü yapması beklenen programının iptal ettiğini açıkladı.

Boykot, Ayırımcılık & Yaptırımlar hareketi Del Rey’e gönderdiği açık mektupta "İster geçmişteki Güney Afrika ister bugünkü İsrail olsun ayırımcı bir ülkede sanat etkinliği yapmak, ezilmişlerin sesini savunmak bakımından, daima ezilmişlerin mücadelesine zarar verip ezmeyi sona erdirmeyi engeller” ifadelerini kullandı.

Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey tenkitlerin ardından attığı bir tweetle, "İsrail’de şovunu oynayacağız. Demek istiyorum ki, Filistinlileri destek verme kaygısını da anlıyorum. Şunu bilmenizi istiyorum. İsrail’de bulunduğum zaman Filistin’i de ziyaret edeceğim, hem Filistin hem de İsrailli çocuklar ve herkes için müzik çalacağım” dedi.

Son zamanlarda birçok şarkıcının, insan hakları savunucularının İsrail hükümetinin Filistinlilere karşı davranışını protesto etme yolu olarak İsrail’de program yapmama çağrılarını dikkate aldığı kaydedildi. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırı sebebiyle Del Rey 2014 yılında İsrail’deki bir konserini iptal etmişti. Bu yıl başında da Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde da Tel Aviv’deki konserini, İsrail asıllı Amerikalı aktris Natalie Portman İsrail’in kendisine verdiği prestij Genesis ödülü almak için İsrail’e gitmemişti.

Muhammed Rabah