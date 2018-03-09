Amerikan Askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

Karadeniz’de Romanya’nın öncülük ettiği 2018 Spring Storm (Bahar Fırtınası) tatbikatına katılmak üzere 7 Mart’ta Çanakkale Boğazından geçiş yapan ABD Donanmasına ait Harpers Ferry sınıfı USS Oak Hill çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişine ait fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri Donanmasına ait Naval Forces Europe (Avrupa Deniz Kuvvetleri) sosyal medya hesabından paylaşılan 3 fotoğrafta; Spring Storm (Bahar Fırtınası) tatbikatına katılmak üzere Romanya’ya giden askeri gemiye Türk Bayrağının çekilmesi, gemide görevli personelin Çanakkale Boğazı’ndan geçerken yaşadıkları anlatıldı. Paylaşımdma Kilitbahir Köyünde bulunan Kilitbahir Kalesi'ni ve 'Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir" yazısını dürbün ile izleyen Amerikan askerlerine Sahip Güvenlik Botu da eşlik etti.