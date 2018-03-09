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Amerikan Askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

Spring Storm 2018 tatbikatı için Romanya’ya giden ABD donanmasına ait Oak Hill Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerken gemide görevli personelin Tarihi Gelibolu Yarımadası’nı dürbünle seyrettiği fotoğrafları sosyal medyada yayınladı.

Amerikan Askerleri Dur Yolcuya dürbünle baktı

09 Mart 2018 11:41

Karadeniz’de Romanya’nın öncülük ettiği 2018 Spring Storm (Bahar Fırtınası) tatbikatına katılmak üzere 7 Mart’ta Çanakkale Boğazından geçiş yapan ABD Donanmasına ait Harpers Ferry sınıfı USS Oak Hill çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişine ait fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 

Amerika Birleşik Devletleri Donanmasına ait Naval Forces Europe (Avrupa Deniz Kuvvetleri) sosyal medya hesabından paylaşılan 3 fotoğrafta; Spring Storm (Bahar Fırtınası) tatbikatına katılmak üzere Romanya’ya giden askeri gemiye Türk Bayrağının çekilmesi, gemide görevli personelin Çanakkale Boğazı’ndan geçerken yaşadıkları anlatıldı. Paylaşımdma Kilitbahir Köyünde bulunan Kilitbahir Kalesi'ni ve 'Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir" yazısını dürbün ile izleyen Amerikan askerlerine Sahip Güvenlik Botu da eşlik etti.  

Etiketler: amerikan askerleri, çanakkale

 

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