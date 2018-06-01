Amerikan Koleji öğrencisi Taygun Derviş, Türkiye şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2017-2018 Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm final yarışmalarında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı Amerikan Koleji 8. sınıf öğrencisi Taygun Derviş, 80 metre yıldız erkekler kategorisinde birinci olurken, toplam 4 seride koşulan 80 metre branşında 9.50 koşarak en hızlı zamanı elde etti. Derviş’e ödülünü KKTC Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Ersin Doğaç verdi.

Sermin Mayın: “Taygun başarılarıyla bizleri gururlandırıyor”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Amerikan Kolej Müdürü Sermin Mayın, “Taygun başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Bu yıl spor alanında katıldığı her turnuvada derece aldı. Başarısının en büyük nedeni severek yapmasıdır diye düşünmekteyim” dedi. Sözlerinin devamında Mayın, okulunun eğitimde göstermiş olduğu başarıların yanında, sportif alanlarda da sürekli başarılar elde ettiklerini, öğrencilerinin almış olduğu başarılardan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Taygun Derviş: “Gelecekteki hedefim Avrupa şampiyonaların da ülkemi temsil etmektir”

Taygun Derviş ise yaptığı açıklamada, atletizmin yanında futbol ve basketbol oynadığını belirterek, 5 yaşından beri spor ile iç içe olduğunu söyledi. Haftada 5 gün, gün de 2-3 saatini sporla geçirdiğini ifade eden Derviş, “İlk olarak 5. sınıfta atletizm yarışlarına katıldım. Kıbrıs’ta 100 metre rekorunu kırdım. Uzun atlama da şampiyon oldum. Ortaokula geçtiğim de ise 80 metre rekorunu kırdım ve uzun atlamada şampiyon oldum. Daha sonra Türkiye atletizm okullar arası yarışlarına çağrıldım. Okulumu ve ailemi temsil etmek için. Orada da 80 metre de 1. oldum ve uzun atlamada da iyi bir derece alarak Türkiye de de bir şampiyonluk elde ettim. Yıllarca Bu başarıları sağlamamda bana destek olan babam Taygun Derviş ve Beden Eğitimi öğretmenim Caner Ay ile okul müdürümüz Semra hocama teşekkür ederim. Lisede de başarılarıma ve rekor kırmaya devam edeceğim. Gelecekteki hedefim Avrupa şampiyonaların da ülkemi temsil etmektir” şeklinde konuştu.

Caner Ay: “Taygun çok yönlü bir sporcu”

Amerikan Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Caner Ay da"Taygun bu sene bizi çok gururlandırdı. Öncelikle Taygun’un spor geçmişi eskiye dayanıyor. Türkiye de düzenlenen geçen haftaki yarışmalarda Taygun Derviş, 80 m branşında Türkiye şampiyonu oldu. Derecesi 9.51, aynı zamanda uzun atlamada da büyük bir başarı elde etti. Okulumuzu ve ülkemizi başarıyla temsil etti ve bizleri gururlandırdı. Taygun çok yönlü bir sporcu. Aynı zaman da futbol ve basketbol oynuyor" diye konuştu.