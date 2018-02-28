Amerikan medyasından ilginç iddia

Amerikan medyası, Birleşmiş Milletler Yaptırım Komitesinin raporuna dayanarak, Kuzey Kore’nin Suriye’ye kimyasal silah fabrikası inşasında kullanılacak malzeme gönderdiğini yazdı. 2012-2017 yılları arasında yaklaşık 40 kayıt dışı sevkiyat yapıldığı ifade edilen raporda, gönderilen malzemeler arasında aside dayanıklı kiremitler, vana, boru ve termometrelerin yer aldığı aktarıldı. Henüz yayınlanmayan 200 sayfalık raporda, Kuzey Koreli uzmanların Suriye’deki kimyasal silah tesislerinde bulunduğunun görüldüğü kaydedildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, raporun yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin açıklama yapmazken, “Burada asıl mesaj tüm üye ülkelerin yürürlükteki yaptırımlara uyma, görev ve sorumluluğunda olduğunu hatırlamalarıdır” diye konuştu.

Wall Street Journal da endüstriyel çapta bir kimyasal silah fabrikasının inşası için Kuzey Kore’den Suriye’ye 50 ton malzeme gönderildiğini yazdı. Raporda Pyongyang adına çalışan bir Çinli firmanın 2016 sonu ve 2017 başında Suriye’ye 5 gemi malzeme gönderdiği belirtiliyor.