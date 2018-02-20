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'Amerika’nın askeri varlığı Afganistan’a barış getirmedi'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Amerika ve NATO’nun askeri varlığı uzun yıllar Afganlara barış ve istikrar getirmedi" dedi.

Amerikanın askeri varlığı Afganistana barış getirmedi

20 Şubat 2018 19:04

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistanlı mevkidaşı Muhammed Asif ile bir araya geldi. Bakan Lavrov düzenlenen ortak basın toplantısında Afganistan’ın kuzeyi ve doğusunda bulunan DAEŞ militanlarının varlığının oldukça ciddi olduğunu ve Afganistan’dan Rusya’ya, militanların geçmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi. Lavrov ayrıca Rusya ve Pakistan’ın dağlık bölgelerdeki terörle mücadele operasyonlarında işbirliği yapmak için ortak tatbikatlara devam edeceğini dile getirdi.

Amerika’nın, Afganistan’da bulunmasının ülkeye barış getirmediğine vurgu yapan Lavrov, “Afganistan’ın kuzeyindeki ve doğusunda DAEŞ konumlarının güçlendirilmesi ve bu ülkedeki güvenlik durumunun bozulması, terörist faaliyetin gelişmesi ve uyuşturucu tehdidi konusunda ortak bir endişemiz var. Maalesef bunu belirtmek zorundayız ki, Amerika’nın ve NATO’nun askeri varlığı uzun yıllar Afganlara barış ve istikrar getirmedi" diye konuştu.

Ayrıca Sergey Lavrov Rusya’nın, Afganistan’daki kime ait olduğu bilinmeyen helikopterler hakkında ABD’den bir açıklama beklediğini söyledi.

Şehriyar İmanbeyli

 

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