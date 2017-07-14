Amerika’ya gitme hayaliyle Başkonsolosluk bahçesine atladı

Sarıyer’de bulunan ABD Başkonsolosluk bahçesine duvardan atlayarak içeri girmek isteyen bir şüpheli gözaltına alındı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin orta Asyalı olduğu öğrenildi.

Alınan ilk bilgiye göre, şüphelinin 45-50 yaşlarında Çinli C.X isimli bir kişi olduğu belirlendi. Olayın terörle ilişiği olmadığı ve C.X’in Amerika’ya gitme hayaliyle duvardan atladığı bilgisine ulaşıldı. Sığınma talebinde bulunduğu öğrenilen şüphelinin üzerinden her hangi bir silah ya da bıçak çıkmadı.

Öte yandan, ABD İstanbul Başkonsolosluğu olay üzerine vatandaşlarını uyaran bir mesaj yayınladı. Açıklamada güvenlik ihlali nedeniyle başkonoslosluk binasından uzak durulması ifade edildi.