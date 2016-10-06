Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış olan FETÖ/PDY terör örgütü üyesi hainler tarafından 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından Donanma Komutanlığı’nı ele geçirmeye çalışan eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Güney Grup Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, darbe girişiminin başarısız olması sonrasında kaçarak kayıplara karışmıştı. Donanma Komutanlığı’ndan kaçan hainlerin tellerin üzerinden atlama anı bölgede bulunan MOBESE kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Başiskele ilçesinde bulunan Torpido Komutanlığı’na ait tellerin üzerinden atlayan darbeciler yürüyerek bölgeden uzaklaşıyor. Başka bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde ise 3 cuntacının Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir bottan iskeleye çıkarak uzaklaştıkları görülüyor.

Darbeci amiraller 7 Eylül günü polis ekipleri tarafından İstanbul’un Tuzla ilçesinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan darbeciler bugün adliyeye çıkarıldı.