İsrail hükümetinin, dün başlattığı işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin arazisi üzerine inşa edilen Amona’nın tahliyesi bugün de sürdü. Dün gerginliklere neden olan tahliye işlemlerine bugün 200 İsrail polisi katıldı. Aralarında çocukların da olduğu protestocular, İsrail polisinin tahliyesine engel olmak isterken, polisin de koruyucu gözlük ve plastik kalkan kullandığı görüldü. Evlerin kapılarını kırarak içeri giren polis, tazyikli su ile protestocuları etkisiz hale getirmeye çalıştı. Protestocular ise taş fırlattıkları polisi kitaplıklarla engellemeye çabaladı. Eylemcilerin tüm çabalarına rağmen içeri girmeyi başaran polisler, evlerini terk etmek istemeyen Yahudi yerleşimcileri sürükleyerek binadan çıkardı.