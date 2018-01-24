Ampute Milli Futbol Takımı Manavgat’ta kamp yapacak

Avrupa şampiyonu Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Manavgat Belediyesi’nin davetlisi olarak 25 Ocak 2018 Perşembe günü Manavgat’a gelerek, 1 Şubat tarihine kadar kamp yapacak. Ampute Milli Futbol Takımı’na 10 kişilik Tekerlekli Sandalye Milli Tenis Takımı da eşlik edecek. Manavgat’a teknik heyetleriyle ve tam kadro olarak gelerek Side Sensimar Resort Otel’de hazırlık kampı yapacak olan Milli Takım, daha sonra İtalya, Fransa ve Türkiye arasında İtalya’da yapılacak olan Fano Cup Turnuvası için buraya hareket edecek.

Ay-yıldızlılar, turnuva öncesi Manavgat’taki son hazırlıklarını tamamlayıp, moral depolamış olarak Türkiye’yi temsil edecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Ampute Milli Takımımızı Manavgatımızı ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyacağız. Bayrağımızı gökyüzünde dalgalandıran bu vatanın evlatlarına ne yapsak azdır. Biz de Manavgat Belediyesi olarak morallerini en yüksek seviyede tutmak ve en iyi şekilde turnuvaya hazırlanmalarını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Davetimizi kırmayarak Manavgatımızı onurlandıran Ampute Futbol Takımımızın idareci ve yöneticilerine de sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.