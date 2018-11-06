Ampute Milli Takımına coşkulu karşılama

Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finale yükselen ve Dünya ikincisi olarak ülkeye geri dönen Ampute Milli Takımı, Atatürk Havalimanı'nda coşkulu bir şekilde karşılandı. Havaalanına gelen federasyon yetkilileri, sporcuların aileleri ve yüzlerce taraftar, coşkulu bir karşılamayla Ampute Milli Takımı'na destek verdi. İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Yazgan, Kaptan Osman Çakmak'a çiçek ve bazı hediyeler takdim etti. Oldukça büyük destek verilen futbolcular, sevenleriyle hasret giderdikten sonra havalimanından ayrıldı.

"KARŞILAMADAN ÇOK MEMNUN OLDUK"

Ampute Milli Takımı oyuncusu Ömer Güleryüz, havalimanında yaşanan karşılama nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Final maçının ardından sabaha kadar ağlamıştım" diye konuştu.

Dünya Kupası şampiyonluğunu finalde penaltılarla kaybeden Ampute Milli Takımı'nın futbolcularından Ömer Güleryüz, havaalanındaki karşılamadan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Üzgün bir şekilde geliyorduk çünkü biz oraya şampiyonluk parolasıyla gittik. En büyük hedefimiz şampiyonluktu. Penaltılara kadar maçı taşıyıp penaltılarla kaybetmemiz bizi çok üzmüştü. Ama halkımızın bize desteği birazda olsa moral verdi. Çok mutlu etti bizi. İnşallah 2022 Dünya Kupasını oradan getirmeyi hedefliyoruz. Bu coşkuyu, taraftarı gördükten sonra. Bize olan ilgiyi gördükten sonra başaracağımıza inanıyorum" dedi.

"ANGOLA ÇOK KOŞAN BİR TAKIMDI"

Final maçına çok motive çıktıklarını söyleyen Güleryüz, "Angola çok koşan bir takımdı ve bu bizi biraz bozdu. Üst üste maçlar biraz yorulmamıza sebep oldu. Maçtan sonra zaten kendimize gelemedik. Ben odada yatar yatmaz sabaha kadar gözlerimden yaş geldi. Buraya gelene kadar da her saniye o an aklıma geldikçe gözlerim doldu. Bu taraftarı gördükten sonra biz ne mutlu ki dünya ikincisi olmuşuz diyoruz. 2'incilik büyük bir şey ama biz şampiyonluk hedefi ile gittiğimiz için üzgün bir şekilde geliyorduk Bu kadarını beklemiyorduk. Bunu gördükten sonra herkesin yüzü gülüyor. Halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizden desteklerini esirgemesinler. Bize destek verdikleri sürece biz daha iyisi yapmaya çalışacağız inşallah. Herkese teker teker teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Meksikalılar'ın kendilerini çok sevdiğini söyleyen Ömer Güleryüz, "Oyun tarzımızı sevdiler. Biz orada çok iyi sergiledik. Bizim gibi güzel oyun sergileyen, saha içerisinde davranışıyla, duruşuyla kimse yoktu. Meksika halkı da maçlarımızı izleyerek bizi çok sevdi. Meksika maçında da bizi destekleyenler vardı. Final maçında bütün taraftarı arkamıza aldık. Ama hayırlısı böyleymiş. İnşallah bir dahaki sefere daha iyi hazırlanıp, o kupayı buraya getireceğiz inşallah" diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın