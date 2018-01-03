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Amsterdam’da şiddetli fırtına hayatı felç etti

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle 252 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Amsterdamda şiddetli fırtına hayatı felç etti
Amsterdam’da şiddetli fırtına hayatı felç etti - Foto Galeri

03 Ocak 2018 19:10
Amsterdam’da şiddetli fırtına hayatı felç etti - Tıkla İzle

Amsterdam’da şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle kara yolları, demir yolları ve hava yollarında aksama yaşanıyor. Dünyadaki en büyük havalimanlarından Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’nda 252 uçuş iptal edildi. Fırtınanın gün içinde şiddet kazanması ve rüzgarın saatte 120 km hıza (75 mil/saat) ulaşması nedeniyle uçuş iptallerinin artması bekleniyor.

Hollanda Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, suların yükselmesinden dolayı ülkede ilk defa en büyük beş barajın kapatıldığı belirtildi. Acil yardım servislerine fırtına ve taşkınlar nedeniyle yaklaşık bin çağrı bırakıldığı ifade edildi. 

Etiketler: yağış

 

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