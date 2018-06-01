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Ana kubbesi kapatılan Taksim Camii havadan görüntülendi

Ana kubbesi kapatılan Taksim Camii havadan görüntülendi. Türk bayrağının Taksim Camii'nin tepesine asılmasının ardından Al bayrağın kubbenin üzerinde dalgalanan görüntüsü kendine hayran bıraktı.Öte yandan Taksim Camii'nin tepesinde tek başına çalışan işçi ilginç görüntüler oluşturdu.

Ana kubbesi kapatılan Taksim Camii havadan görüntülendi

01 Haziran 2018 10:22
Ana kubbesi kapatılan Taksim Camii havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Yapımı tamamlandığına 2 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabileceği Taksim cami inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Ana kubbesi betonla kapatılmasının ardından ortasına Türk Bayrağı dikilmesi büyük beğeni topladı. Kubbenin ortasında dalgalanan Al Bayrak havadan çekilen görüntülerde kendine hayran bıraktı. Öte yandan bir işçinin caminin en tepesinde tek başına çalışma yapması ilginç görüntüler oluşturdu. Yerli ve yabancı birçok turist ise kubbenin üzerine koyulan Türk Bayrağının resmini çekti. 2019 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenen Taksim Camii`nin Türk Bayrağı ile olan eşsiz manzarası vatandaşlarında ilgi odağı oldu.  

Ahmet Faruk Sarıkoç

 

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