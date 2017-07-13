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Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılan bombalı araç ihbarı asılsız çıktı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda kapalı otopark içerinde bombalı araç olduğuna dair yapılan ihbar asılsız çıktı.

Anadolu Adalet Sarayında yapılan bombalı araç ihbarı asılsız çıktı

13 Temmuz 2017 09:45
İstanbul’da bombalı araç alarmı - Tıkla İzle

Otopark içinde ve çevresinde arama yapan polis ekipleri herhangi bir şüpheli duruma rastlamadı. 

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın kapalı otoparkında bomba yüklü araç olduğu şeklide ihbar alan polis ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı.

Otopark çevresinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, otopark içerisinde bulunan vatandaşları uzaklaştırdı. Otoparka araç alımını da durduran polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan aramalara, özel harekat polisleri ve hassas burunlu polis köpeği de destek verdi. Polis köpeği otopark dışında park halinde bulunan araçları tek tek kontrol etti. Uzun süren aramalar sonucunda yapılan ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Cenk İşver
 

Etiketler: Adalet Sarayı, bomba, İstanbul


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